本土疫情持續延燒，疫苗施打成燃眉之急。國民黨立委鄭正鈐表示，日前質詢衛福部次長石崇良，詢問新竹地區近6.9萬移工何時能打疫苗？石回應，移工接種疫苗會比照國人同等地位來安排施打。對此，鄭氣憤痛批，台灣至今沒足夠疫苗，台灣何時能走出困境、竹科是否能保住，他只能說「非常的擔憂」。

鄭正鈐13日在臉書發文表示，針對全體國人何時能打到疫苗，衛福部備詢時始終無法給明確答案，故包括總統蔡英文、衛福部部長陳時中等人的承諾支票，能否兌現都還是個問題。鄭指出，竹科在全球經濟地位舉足輕重，究竟竹科何時能打疫苗，至今也仍未知，尤其這次京元電移工群聚染疫引發全球關注；他更想問的是，整個新竹地區有將近6萬9千個移工，他們很多都在科學園區這個產業當中，他們到底該怎麼去打疫苗？他們排在第幾類？衛福部表示，移工接種疫苗，會按照國人同等地位來安排施打。

面對衛福部的回答，鄭正鈐痛批，台灣迄今沒有足夠疫苗進來，大家對於台灣何時、如何能走出困境，以及被稱為「護國神山」的科學園區能否保住，只能說是「非常的擔憂」。

此文引起網友廣泛討論，紛紛回應：「應支持竹科專案買疫苗」、「需要的時候就喊護國神山，不需要的時候就理都不理」、「護國神山是台灣目前對外的資本，一定要保住神山正常運作」、「尤其是台積電的工程師，讓他們先注射疫苗，他們的工作環境經不起有傳染鏈」、「換個角度想，如果竹科半導體於世界有重於泰山之地位，竹科淪陷會不會讓世界自己把疫苗送上來，特別說台積電65%以上是美國的單子，美國基於其國家利益，會放任台積電及整個上下游陷入危機？」