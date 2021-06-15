本土疫情升溫，關務署昨日公布防疫物資進口情形，發現像是血氧機、防護罩、防護眼鏡等進口量暴增，甚至有些物資過去一週的進口量更是超過上半年所進口的數量。

自從5月中旬疫情大爆發，民眾開始搶購防疫物資，近期血氧機、面罩、護目鏡等，進口量也有明顯增加的情況。

尤其，為了​避免「快樂缺氧」上身，民眾紛紛搶購的血氧機，據關務署統計，今年到6月6日血氧機進口量惟17922台，但是在疫情升溫之下，6月7日到13日進口量達到27561台，一週就已經超越半年以來的進口量。

面罩今年到6月6日，進口量為153萬102件，但從6月7日到13日進口量也暴增到285萬6138件；護目鏡至6月6日進口量12萬1948件，6月7日至13日也達到66513件，也是明顯暴增。

關務署表示，因為防疫物資有些涉及醫療器材，所以民眾海外購買時要關注相關規範。

以血氧機來說，若無未福部食藥署核准函或者同意文件，直轄市或縣市主管機關可以令原進口者退運，屆期未能退運或者，就可能沒入銷毀，並處6萬以上、200萬元以下罰鍰。