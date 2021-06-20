本土疫情延燒，但卻有家屬憤慨指出，確診親人才剛送進聯醫中興院區就被要求簽署放棄急救同意書，質疑醫院不願積極治療；聯醫表示，該病患住院後病情急轉直下，當時有病危快樂缺氧狀態，針對病危或緊急病人都會說明放棄急救同意書的重要性，並尊重家屬與病人意願是否簽署。

陳情家屬表示，確診親人才剛進醫院，在還沒有先接受積極治療下，院方就要求簽放棄急救同意書，在面對不可知的病情發展，確診親人不時面對醫護的強力說服，又在親友勸說下，時間一天天流逝，他的病情日益嚴重，從表面上可以正常生活到必須使用氧氣，從可以拿下氧氣說話、吃東西到完全不能離開氧氣，6月12日院方終於為他插管，也在6月18號轉入一教學醫院，目前正用葉克膜，但浸潤情況已非常嚴重。

家屬說，簽署放棄急救同意書在一般狀況下值得推廣，畢竟生命有其規律，人無需強行以人力延長生命卻活得痛苦、孤單、無意義，但在這個以攻擊肺為主的世紀瘟疫肆虐下，一進醫院就要求簽署，意味放棄治療，並讓病人在病毒肆虐下卸甲投降，對於應該視病如親的醫護人員而言，是正確的處置嗎？

此外，這是一個史所未見的新病毒，該怎麼醫治尚在摸索中，或許應本著「滾動式修正」的精神，依照患者的病情做最即時有效的治療；再說，選擇權在於病人本身，醫護人員應該把病人各種處置的狀況清楚說明，由當事者自己做決定，而非強力要病人做單一選擇。

聯醫澄清，該確診病患在5月31日住院後，病程急轉直下，胸部X光亦逐漸惡化，呈現快樂缺氧狀態，血氧偏低，但病人意識清楚，屬於病危狀態。

聯醫表示，該病人住院期間，醫護團隊全力救治，初始使用鼻導管，6月4日轉換成非再呼吸型面罩，接著6月12日插氣管內管接呼吸器，並在6月17日晚間由醫護團隊護送至醫學中心接續診治。

聯醫強調，基於公開透明原則，考量病人與家屬擁有知的權力，針對病危或緊急病人，都會說明放棄急救同意書的重要性，並尊重家屬與病人意願是否簽署，未來將加強醫護團隊的溝通能力，並持續搶救急重症病患，為防疫貢獻更多心力。