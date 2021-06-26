高雄仁武群聚案引發討論，確診個案14359家人26日透過高市議員邱俊憲的臉書發出聲明，解釋確診新冠肺炎的原委，家屬說：「我不禁納悶，為什麼恩主公醫院有確診者，卻完全沒對丈夫進行匡列動作？新北市政府也完全沒通報？」

高雄仁武群聚案引發討論，確診個案14359家人26日透過高市議員邱俊憲的臉書發出聲明。（摘自邱俊憲臉書／林瑞益高雄傳真）

對於自己與家人生病引起社會關注，家屬表示：「因為我們的疏忽，僅相信醫療資源給的答案就鬆懈了自己，感到非常抱歉，對不起」。家屬也說，此事令家人感到恐懼、不知所措，「我們真的不是故意確診，也絕對沒有故意要隱匿病情、不顧疫情多次的南北往返。」

家屬在文中也指出，就在6／23醫院發來丈夫的肺部診斷報告，不是肺癌末期，是單純肺部纖維化，我們一方面鬆了好大一口氣，一方面對恩主公醫院的醫療疏失及防疫流程產生非常大的疑問，這讓一個62歲開刀的病人在開刀恢復期最虛弱的時候染上COVID-19不自知，進而讓感染源一直擴大。

恩主公醫院則表示，謝謝大家對恩主公醫院的關心，對於病患家屬的說法不予回應，希望病人早日恢復健康。