本土疫情嚴峻，其中又以雙北病例最多，被視為「重災區」，一名網友表示，他同事的父親過世，因此從台北南下屏東奔喪，沒想到竟遭屏東老家的左鄰右舍大罵防疫破口，甚至說「把台北的病毒帶來屏東想害死誰？」不禁令他質疑，現在的正義魔人到底有多病態？

原PO在臉書社團《爆怨2公社》表示，公司有一個同事，老家在屏東，但是他是在台北工作，上周他住在屏東老家的父親過世，因此從台北回屏東奔喪，畢竟父親過世，作為子女的回家處理後事也屬正常。

沒想到他同事回到老家之後，承受不少左鄰右舍的壓力，因為左鄰右舍都知道他在台北工作，左鄰右舍竟大罵他是防疫破口，甚至不客氣的說「把台北的病毒帶來屏東想害死誰？」

原PO強調，他同事自始至終都沒有染疫，回故鄉奔喪也有做好個人防護，質疑現在的正義魔人到底有多病態？難道自己父親過世，做兒子的不能回家奔喪嗎？如果喪禮上沒出現，是不是又要被罵不孝子？原PO詢問大家，該同事到底該不該回去？

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「不用理會那些只會嘴的三姑六婆」、「官方一直強調非必要不要返鄉，父親就過世了，這就是必要！必要！必要！」、「3+11都沒關系了，守孝就是破口？」、「台北工作何時變原罪，不是在台北每個人都陽性」。

有網友建議可以回去，但不要搭乘大眾交通工具，回去以後盡量不要出門，或事先通報當地里長或者村長，有特殊原因不得已才回去，並且最好在家裡自主健康管理14天，以策安全。

(中時新聞網)