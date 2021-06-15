新冠肺炎全球肆虐，病患染疫康復後仍會有後遺症，網紅筋肉媽媽日前就發文分享身邊朋友染疫的經驗，藉此呼籲大家不要掉以輕心，直呼：「任何人都有潛在的危險」。

筋肉媽媽透露，過去一名認識的職場長官確診新冠肺炎，從發病到過世只有一天時間，而自己學習赤足運動的一位美國醫師兼課程講師，年紀才40多歲，體能也很好，天天運動健身，沒想到去年在紐約還是染疫，至今雖然康復了，但卻有很容易喘的後遺症。

筋肉媽媽說，新冠肺炎沒有挑年紀，千萬不能以體能好、年紀輕等理由就掉以輕心，尤其回想起之前陪筋肉爸爸走過生病與復健歲月，她才知道任何人都有潛在的危險因子，像是家族遺傳、身體過敏、天生基因狀況等都有可能，「沒有人會真的知道身體有什麼潛在危險！當病毒入侵時，這些潛在危險可能讓自己倒下。」

對於現在疫情嚴峻的狀況，筋肉媽媽認為活在當下，珍惜現有的平凡，就是最大快樂，有感而發表示：「即使工作變數變大、環境有點險惡，但每天可以跟家人在家抱在一起搓來搓去，對我們而言，就已經是美麗人生。」希望大家好好珍惜平凡的幸福。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922