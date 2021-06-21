開放施打AZ以來，目前累計通報67例接種後猝逝，造成各地出現緩打潮。一名網友透露，朋友是一名醫師，因為長者預約後卻又沒出現，導致每天都有疫苗沒打完丟掉的情況發生，希望可以學習韓國研發方便聯繫施打疫苗的App，避免浪費。

該名網友日前於PTT八卦板表示，醫師友人轉述，最近每天都有疫苗沒打完丟掉的狀況發生，主要是因為長者預約後卻沒如期施打，他認為與接種後引發猝死有關，剩下的劑量，能不能在臨時的時間內找到符合施打條件的人不說，就算找到，現場的長官都不願意冒風險。

由於近日出現緩打潮，以至於上午場拖至9時才開第一瓶，開瓶後冷藏須6小時內施打完畢，到了下午3時，不打完就丟掉；下午場16時開打，也常常是一瓶10劑沒打完，22時就得丟棄，不只是AZ，就連莫德納也是如此。

原PO感慨表示，希望台灣可以學習韓國，研發一款方便聯繫民眾施打疫苗的App，若預約者未如期到場，還能趕緊聯繫下一順位，否則每天沒打完就丟棄，在疫情緊繃的狀態下，每天可能丟掉近千瓶。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。