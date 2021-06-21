新冠肺炎肆虐全球，摧毀不少幸福家庭。一名年過60歲的男子確診，再加上有慢性病史，一送到急診室便囑咐醫護人員「我不要急救」，豈知，男子住院4天病況急轉直下，護理師將電話放在男子旁邊，電話那頭的女兒早已哭到泣不成聲，醫護心痛，在這波疫情裡，「道歉、道謝、道愛及道別」，也是前線人員的照護課題。

台北慈濟醫院今（21）日稍早於臉書粉專分享案例，一名年過60的男子確診新冠肺炎，因有心臟病史的關係，送到急診室就告訴醫護人員「我不要急救」，並簽下放棄急救同意書，住院才3天，就因為心肌梗塞急救，藥物治療下才穩定，孰料，隔日又再度惡化，男子又再次告訴護理師「如果電擊一次沒有好轉，就不要急救了」，之後意識便愈來愈朦朧。

台北慈濟醫院表示，男子病況變化得很快，醫護人員看著他從清醒到昏迷，各個人都十分不捨，輕輕地將話筒放在男子耳邊，讓他與女兒最後通話，電話那頭的女兒不斷啜泣，「爸爸，你好好走，放心就好，不用擔心我們，我們會好好照顧自己」。

台北慈濟醫院接著分享另一間病房的故事，一名染疫的女子，嚥下最後一口氣，家屬請求護理師幫忙拍照，「我想記得她最後票漂亮亮、乾乾淨淨的樣子」，護理師替其整理後，為她拍下最美的遺容。

台北慈濟醫院說，搶救生命的同時，陪伴見不到面的家屬與重症病人，「道歉、道謝、道愛及道別」，也是這波疫情裡，前線人員的照護課題。

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