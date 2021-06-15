好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)，不但在電影中魅力非凡，私底下更是超級發電機，即便他歲數不斷增加，但身旁女伴卻總是年輕嫩妹，且以模特兒居多，李奧納多因此被封為「嫩模殺手」，不料日前被前女友的外甥女大爆「床上不行」，事情鬧到全世界人盡皆知，事實上，過去李奧納多就常被舊愛抱怨床上功夫，甚至被炮友爆料男性雄風不持久，比他自己的電影預告片還短。

而這不是李奧納多第一次被公開評論床技，曾跟他在2014年有過一夜情的模特兒芭比布朗(Bobbie Brown)，就曾爆料李奧納多擁有傲人大鵰但很不堪用，持久力連「他電影預告片的長度都不夠」，1分鐘就不行了，是個快槍俠。

2016年還冒出一名自稱他炮友的正妹，跟《Star》雜誌爆料，說男神在床上很不紳士，又懶又失禮，說他約炮卻懶得動，猶如一塊死肉，過程中甚至會戴上耳機邊聽音樂邊抽電子菸，身為他的「對手」覺得超尷尬，但他見女方沒動作，還會示意「快繼續啊」，然後又沉浸在自己舒爽的放空中，被批評根本把女人當洩慾工具。

而李奧納多與女星茱莉安霍夫(Julianne Hough)曾被拍到曖昧出遊，但地下情早在多年前已結束，不料跟茱莉安很親近的外甥女絲塔，私下超愛玩抖音，她接下挑戰「說出名人親戚的秘密」，心直口快出賣了阿姨隱私，錄影說道：「我阿姨曾跟李奧納多滾過床單，但很顯然，他床上不太行」，雖然事後馬上刪除，但這個「小秘密」早已傳開。

對於此事，《國家詢問報》報導，男神對於交往對象及性事，是互相尊重的態度，他對每個床伴都會發誓保密，保護她們的隱私，也信賴對方會守口如瓶，但顯然事與願違，而他的現任女友目前尚未對此發表任何意見，只是爆料者笑稱，李奧納多「一夜睡6女模」很可能是真的，畢竟照他實力，「一晚睡10個也沒問題吧」。