北市士林某長照機構爆發47人確診、3死的群聚感染，北市衛生局控該機構有隱匿疫情，但機構反嗆衛生局早知8日有長者確診，卻不做疫調、隔離與全院快篩，直到14日才進駐全院採檢。副市長黃珊珊再反駁，市府沒耽誤，是機構無法處理才要市府介入，且家屬都清楚、沒人不滿意。

黃珊珊表示，衛生局14日收到資料就跟府級報告，市府之前有處理信義老人機構安養經驗，有在最快時間，讓衛生局去機構快篩，並請新光醫院進駐，將陽性病人收治，都有處理，且依照中央的因應新冠肺炎措施。

黃珊珊說，但因後來機構一直有情況，所以市府就介入接管，因機構無法處理，市府並沒有耽誤，14日已協助將確診者送到醫院及防疫旅館，所有家屬都清楚，市府也有開家屬說明會，家屬沒有不滿意。

針對衛生局控機構只給退燒藥，但機構卻說衛生局要插管病人自行快篩，北市衛生局簡任技正王素琴表示，6月14日發現感染時，感管師都有進去調查，並依照優先順篩檢，採分艙分流來保護這些住民，也有把裡面全部都清空，至於機構有無不當處置等，後續會再做詳細調查，基本上機構負責人也在居家隔離。