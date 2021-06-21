林凡日前聽聞血庫鬧缺血荒，昨特地前往捐血，林凡表示：「這陣子每天看新聞，在現在這困難的時刻，也希望自己能盡一份心力去幫助有需要的人，於是就出發了，鼓勵大家去捐血！只要身體健康，短短時間就能完成，今天能幫助到別人的感覺真好。」

此外，與她同住的72歲媽媽近日輕微發燒身體不適，為了不想讓媽媽擔憂染疫風險，今一早陪同母親到醫院做快篩，所幸檢驗結果為陰性，母女倆放下心中大石。