林凡媽媽發燒不適 母女直奔醫院做快篩 13:232021/06/21 中時 尤嬿妮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林凡今陪同母親到醫院做快篩。（翻攝林凡IG） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 林凡日前聽聞血庫鬧缺血荒，昨特地前往捐血，林凡表示：「這陣子每天看新聞，在現在這困難的時刻，也希望自己能盡一份心力去幫助有需要的人，於是就出發了，鼓勵大家去捐血！只要身體健康，短短時間就能完成，今天能幫助到別人的感覺真好。」 此外，與她同住的72歲媽媽近日輕微發燒身體不適，為了不想讓媽媽擔憂染疫風險，今一早陪同母親到醫院做快篩，所幸檢驗結果為陰性，母女倆放下心中大石。 上銀集團挺台灣醫護 捐贈50台市價逾2千萬元的正壓採檢亭 彰化再添1確診 南彰4鄉鎮啟動快篩 #媽媽 #捐血 #林凡 #醫院 #快篩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北農群聚滾雪球 累計45人確診 04:102021/06/21 焦點要聞 新竹縣獲贈正壓活動篩檢艙 由榮總新竹分院醫護進駐 14:562021/06/21 生活 北農45人感染風暴 議員要柯P向全民道歉 11:112021/06/21 政治 北農群聚延燒 黃珊珊令陰性者先打疫苗 11:372021/06/21 生活 士林長照機構47確診3死 重症全送新光醫院 12:172021/06/21 生活 士林染疫機構嗆市府遲不做快篩 黃珊珊回應了 13:482021/06/21 生活 里長轟「假好心真行銷」不改文 吳宗憲告到底：就讓法律來處理他 13:042021/06/21 娛樂 南彰化里長夫妻確診 4熱區啟動快篩監測 04:102021/06/21 地方新聞 國軍桃園總醫院爆院內感染 今展開全面採檢湧人潮 09:292021/06/21 生活 基隆確診＋1 成功、仁愛市場可望復市 04:102021/06/21 地方新聞 吳宗憲捐快篩挨轟讓里長打工 PGTalk：為方便快速發送 14:132021/06/21 生活 娛樂熱門新聞 張菲辣媳在家沒穿內衣「掉出來了」大尺度養眼照流出 - 娛樂 她全裸露點激戰媲美《色戒》獲封影后 卻搶人老公被罵爆 - 娛樂 千億富少王思聰苦追不得 爆紅正妹本尊長這樣讓全網崩潰 - 娛樂 本土劇女神趴地掉出雙球 「空中劈腿」解放激辣好身材 - 娛樂 歐陽龍視訊女兒突落淚 歐陽娜娜吐心聲「爸媽最近對我很不滿意」 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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