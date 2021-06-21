高雄鳳山中崙社區早餐店老闆21日確診，高市衛生局強調，該名男子15日解離採檢為陰性，19日PCR呈陽性、CT值33，自主管理良好，沒有傳播風險。針對北農染疫風暴擴大，衛生局強調已匡列農會、貨運行相關人員，一切都在掌握中。

鳳山中崙社區早餐店家庭群聚起因為早餐店老闆娘、3歲兒子、大女兒、大女兒台中友人、老闆娘姐姐、婆婆共6人確診，衛生局研判婆婆就是感染源。

衛生局表示，案14130為鳳山中崙社區早餐店老闆，檢驗結果顯示，血清中已經出現恢復性抗體，疑似在5月27就被感染，過去沒有發病可能是個人病識感低。該男CT值33傳染力低，雖解離後有足跡，但在自主管理期間防護做得好，不會有社區傳播風險，也不需公布足跡。

陳其邁強調，此家庭群聚感染從頭到尾疫調一直完全在掌握中，無社區傳染的風險。

面對北農感染擴大風暴，衛生局表示，19日高市就接到北農群聚染疫訊息，當時農業、衛生局就聯手針對農會、產銷合作社的相關人員做疫調，匡列59位司機，發現他們5月20日迄今都有到過北農點交貨物，過程更難免有接觸談話及簽收動作，目前都列為自主管理的對象，風險很難預估，還要進一步觀察。

衛生局強調，除了司機南來北往，還有貨運行的行政、卸貨工人，統計共有66人，也在掌握中。

目前高市99％醫事人、96.2％住宿型長照工作人員、84.7％長照住民均已施打疫苗。衛生局表示，疑似受到高雄連日零確診的影響，長者施打率20日更降至35.9％新低，今後施打率有待觀察。

外界不斷詢問，高市是否針對鄰長施打疫苗，陳其邁表示，高市65歲以上鄰長估計有1萬名，下一波莫德納疫苗來臨時，高市鄰長應能受惠。

針對觀光魚市場假日人潮不斷，雖有實名制管制，仍有群聚疑慮。陳其邁強調，今日已交代海洋局，明天限期改善，若無法改善後天「做不到就關門」。