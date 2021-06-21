大台中不動產開發公會表示，檢疫亭內置紫外線滅菌燈可迅速消毒，恆溫空調，讓穿著隔離衣的醫護人員減少悶熱。（盧金足攝）

挺醫護助防疫，台中市兩大建築相關公會，包括台中市不動產開發公會捐贈市府1357萬元，支持第一線醫護人員；大台中不動產開發商業同業公會捐贈4座「正壓檢疫亭」，關心醫護人員及接受採檢民眾安全與健康，降低醫護人員染疫風險，提升醫療量能。

新冠肺炎疫情遲未降溫，全國3級警戒持續，台中市不動產開發商業同業公會推動「守護台中抗疫計畫」，獲近60家企業響應，募得1357萬元捐贈市府，為醫護人員帶來及時雨。

台中市不動產開發商業同業公會理事長林正雄表示，捐贈1357萬元抗疫基金至台中市衛生局，由市府整合企業及政府資源，提供第一線醫護人員最實質的支援，共同抵禦新冠肺炎疫情。

大台中不動產開發商業同業公會捐贈4座「正壓檢疫亭」給市府，並指定供給衛生福利部豐原醫院、台中榮民總醫院、亞洲大學附屬醫院、台中清泉醫院等4家醫院，並陸續捐出1200個防護面罩給警務人員，及2000個N95口罩給市府提供醫護人員使用。

大台中不動產開發商業同業公會理事長王至亮說，疫情升溫各地醫療量能普遍吃緊，4座「正壓檢疫亭」可紓解不少醫護人員執行檢疫時的身心壓力。

王至亮指出，工研院團隊研發的正壓式檢疫亭具有安全設計、採檢量高、節能舒適、獨立潔淨、組裝迅速等五大特色，每座檢疫亭1天可採檢240人，內置紫外線滅菌燈可迅速消毒，空氣由內往外流動的安全正壓設計，並搭配恆溫空調，讓穿著隔離衣的醫護人員減少悶熱。