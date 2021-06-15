由於疫情警戒期間以防疫為優先，交通部觀光局茂林風景區管理處轄內遊客中心及景點、相關商家皆暫停營業，但美麗的風景仍可在疫情間發揮療癒身心的力量，因此茂管處透過網路，遠距帶領民眾線上遊茂林，一睹新威森林公園及十八羅漢山之美，與大家共同撐過這場防疫戰。

茂林國家風景區管理處為了舒緩「森友」們的壓力，發揮創意，於粉絲專頁「Fun心遊茂林」上架「新威森呼吸」短片，模擬第一人稱漫步的視角拍攝新威森林公園的桃花心木林道，也剪輯了精選十八羅漢山風光的「峰巒之旅」影像集錦，讓因疫情悶在家的民眾也能感受旅遊氣氛，帶動另類「在宅森呼吸」。

茂管處處長柯建興表示，民眾線上遊茂林，可透過網站上的照片、影片，想像走進園區，最令人陶醉的景色便是長約2公里的桃花心木大道，落葉隨著季節更替而變裝，行走其間，腳下踩過林道聲，佐以陽光光影，頓時心曠神怡，不僅是網美熱門打卡點，也是新人婚紗拍攝的人氣景點。

森友們也可過新威景觀大橋，進入茂林風景區，探尋情人谷、茂林谷瀑布，及龍頭山極具特色的環流丘地形等美景，也可到有「台灣小桂林」之稱的「十八羅漢山」。

十八羅漢山由礫岩層所構成，目前為自然生態保護區，民眾可向屏東林區管理處申請進入，並預約導覽解說員帶領探索古隧道，親眼目睹物種多樣的蝙蝠生態。

茂管處也於原六龜遊客中心舊址新建十八羅漢山服務區，提供遊客觀光、休憩及簡易餐飲等服務，是遊客一日遊程中歇息的好去處。