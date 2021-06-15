國內新冠疫情雖有向下趨勢，但每日死亡人數仍偏高，致死率也逾3%。近來民眾搶打13價肺炎鏈球菌疫苗，幾乎是過去一季的好幾倍。醫師呼籲，接種肺炎鏈球菌疫苗，「絕對不是用來預防新冠肺炎」，呼籲民眾不要一窩蜂施打，排擠真正有需求的人。

國外研究指出，肺炎鏈球菌疫苗可有效預防感染COVID-19後二次感染鏈球菌，避免病情迅速惡化為重症。許多民眾搶打，儘管自費金額約3300元，仍供不應求，部分醫療院所甚至打到沒庫存，得緊急叫貨。

婦產科醫師蘇怡寧表示，已有不少網友詢問相關問題，他再三強調，13價肺炎鏈球菌疫苗「這絕對不是用來預防新冠肺炎的！」

蘇怡寧指出，注射肺炎鏈球菌疫苗無法預防感染新冠病毒，它的作用在於萬一不幸確診，可預防繼發性的細菌感染導致的合併症，有其科學根據，若條件許可，施打無壞處。

但他點出最大問題，就是搶打的人太多了！「聽說最近台灣施打肺炎鏈球菌疫苗的數量，已經超過去年一整年的量」，蘇呼籲留一些給新生兒接種，行有餘力再提供給成年人。

另外也有人問「孕婦可以打肺炎鏈球菌疫苗嗎」，蘇怡寧回覆，因目前沒有足夠研究證據顯示其安全性，所以不建議。