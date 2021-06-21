桃園醫院副院長王偉傑帶領院內血漿淨化團隊，將血漿淨化術運用在新冠肺炎患者身上，去年已成功將3名重症個案救回，且王偉傑強調，血漿淨化術的好處為費用少、副作用低，個案採用血漿淨化術後症狀大幅改善，該技術也獲得美國FDA緊急授權使用在新冠肺炎重症病患治療的適應症。

王偉傑表示，桃醫醫療團隊去年對於新冠肺炎重症患者採取血漿淨化術，成為世界第1例成功治療新冠肺炎重症病患，相關治療也發表在醫學期刊後，後來陸續又完成2例，桃醫近期重回防疫第一線後，專責病房收治重症病例個案，再度施以血漿淨化術，陸續有3名個案症狀明顯改善。

感染科主任鄭健禹提到，其中1例50多歲新冠確診男性個案，到院時幾乎呼吸衰竭且胸部X光呈現雙側肺部浸潤，第一時間施以「經鼻高流量濕化氧氣治療」和申請瑞德西韋使用，由於症狀未見好轉，相當危及，隨時處於需要插管和呼吸器治療的狀態，經與病人討論並取得同意血漿淨化術的療法後，給予4次血漿淨化術的治療和新鮮冷凍血漿的補充後，最後病人免於插管。

何謂血漿淨化術，鄭健禹說明，血漿淨化術因為吸附器含有類似樹脂材質，會將病毒與發炎因子吸附在吸附器，吸滿後丟棄，同時透過血漿分離方式，將帶有大量其他發炎物質與病毒直接濾出體外，接著補充健康的新鮮血漿來替換體內被濾掉的血漿數量，血液中的RNA病毒也會被吸附在吸附器，等待血漿淨化術療程結束後，再將吸附器棄置到感染性垃圾。

鄭健禹醫師提到，新冠肺炎會造成肺泡上皮細胞死亡而脫落，此時免疫系統會認為該部位有發炎潰爛的風險，因此引發介白素大量釋放，而該機制會導致一系列的凝血反應，血小板會開始聚集並形成血栓，這些微小血栓也可能造成肺泡微血管阻塞，而血漿淨化術會把這些促成凝血的因子去除，以避免高死亡率的肺栓塞發生。