大批行政官員被排入疫苗施打優先名單，作家楊照今天指出，該順序由「傳染病防治諮詢會預防接種組」（ACIP）專家會議決定，該會議記錄依規定必須公開，但至今卻查無6月8日的會議紀錄。痛批「民主體制在疫情中已經敗壞到什麼程度了！」

楊照今天在臉書表示，目前種種狀況明顯源自於民主機制被疫情暫時中止運作，產生了一連串的嚴重缺失。「讓我們承認：過去一年多來，台灣本來就不是以民主的方式防疫的」，防疫成功靠的是人民將高度權利讓渡給可以專斷決策、強制執行的指揮中心，所以不只能加快決策，而且能夠不受民意機關牽制，鐵腕徹底實施管制措施。

他說，這是不折不扣的「非民主」效率。當我們自豪沉溺於防疫帶來的效果時，沒有人再在乎民主程序應有的種種防範濫權作法，也渾然忘了「非民主」有「非民主」的無效率，「非民主」必然有各種藏汙納垢的問題。而現在我們正苦嘗「非民主」的惡果，還計算不出來會因此而付出多高的代價。

楊照列舉其中的一項惡果是許多在民主體制中「不可思議的現象」，發生在疫情處理中，很多人不知道、沒感覺，也就不會去追究、去要求改正，就是疫苗的施打排序。

他說，多少人知道那是由「傳染病防治諮詢會預防接種組」的專家會議決定的？當疫情死亡人數超過五百了，說疫苗施打順序牽涉你最根本的生死大權，應該不為過吧？「可是你知道嗎？我們現在竟然無法查看ACIP在6月8日做出這項決定的會議紀錄！」

他說，更誇張的是，依照政府自己訂定的規範，所有ACIP的正式會議，都在會後將會議記錄公布在疾管署的官網上，「但你可以自己去查，沒有這場會議的任何記錄！」

楊照認為，這只能有兩種解釋：第一，當天ACIP開的不是「正式會議」，藉由一次「非正式會議」決定關乎這麼多國民生死的大事！不然第二項可能就只能是，政府機關明白違背規定，刻意規避公開應該公開的文件，「明目張膽這樣做，目的何在？又為什麼可以完全不受任何規範、更沒有任何懲罰？」

還沒完，他說，還有更誇張的。ACIP不是多秘密的單位，這個單位有一個常常上媒體的召集人李秉穎。媒體通常給他掛上「醫師」的頭銜，好像他發表的意見是來自於醫師的專業立場。

但楊照說，不是的，他明明就在政府機關裡主管疫苗相關事務，卻大談特談國產疫苗有多好，這不是標準的球員兼裁判？他還在第一時間譏諷說郭台銘要買的是過期的疫苗，這是代表政府疫苗政策的潑冷水立場嗎？

楊照質疑李秉穎明確地說了，6月8日ACIP的會議有記錄，是另外一個小組決定不公布的。那個小組是「新冠肺炎疫苗小組」，太奇怪了，ACIP的記錄為什麼由「疫苗小組」決定公布還是不公布？「疫苗小組」又為什麼有權利可以阻止會議記錄按照規定上網公布？

他說，自己只是舉一個例子，讓有興趣的人知道我們的民主體制在疫情中已經敗壞到什麼程度了，「如果你身邊還有人要替政府辯護，就請將這件事說給他聽，看他如何理解政府可以如此行事，問他：真的願意接受政府用這種方式來處理你的健康與你的生命嗎？」