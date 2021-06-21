禾馨也違法施打疫苗 黃珊珊：名單中有非機構人員 13:282021/06/21 中時 張穎齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 禾馨也違法施打疫苗，黃珊珊表示，部分流向關係企業。（北市府提供／張穎齊台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 好心肝診所爆發施打「特權疫苗」，旗下2間診所共遭罰400萬元，北市副市長黃珊珊21日在防疫記者會表示，禾馨診所也有違規，名單有一部分施打到與醫事機構無關的人士，會依法裁處。但禾馨醫療營運長林思宏駁斥，清者自清，850名施打疫苗會公布，另外禾馨也將在下午3時舉行記者會說明。 黃珊珊表示，針對禾馨診所有無違規施打疫苗，市府都在一一比對，裡面有違規的部分，一部分是有施打到在不是機構裡的人，可能是所謂關係企業，或是跟醫事機構無關的其他機構相關人士，市府會依法裁處。 桃園將採雙軌制 診所也能接種 打疫苗頻傳死亡憾事 專家鼓勵接種 #禾馨 #疫苗 #好心肝 #黃珊珊 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 卓冠廷赴美完成學業返台 喊話：相信台灣會度過難關 11:522021/06/21 政治 北農群聚延燒 黃珊珊令陰性者先打疫苗 11:372021/06/21 生活 北農與北市長照機構連爆群聚 侯友宜：新北共同面對 10:352021/06/21 生活 施打率暴跌 縣市下調接種年齡 04:102021/06/21 焦點要聞 大雨干擾長輩接種疫苗 高市原民會換場地因應 11:372021/06/21 寶島 F級青青揭發網紅圈暗黑內幕 曝飛美打輝瑞疫苗真實感受 11:132021/06/21 娛樂 桃園再添3死 93歲翁4天前打疫苗 今早吃粥突猝逝 12:232021/06/21 生活 台南95歲婦打疫苗後陳屍自家浴室 檢警相驗認定是意外 12:472021/06/21 社會 北農群聚染疫 農委會籲優先施打疫苗 10:302021/06/21 財經 社工助打疫苗 屏東長輩揪感心 04:102021/06/21 地方新聞 長者接種猝死 台大醫嘆剩１頁報告 04:102021/06/21 焦點要聞 生活熱門新聞 印度神童恐怖預言 這4國再爆一波 全球解封時間曝光 - 生活 解封無望？北農45人確診 萬華進入第三波感染 - 生活 暴雨輪到中部了 鄭明典：可能會有點久 - 生活 直播》確診降到二位數？陳時中最新說明 - 生活 三級警戒滿月 西門町假日一景象 網看傻：好震撼 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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