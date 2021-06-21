好心肝診所爆發施打「特權疫苗」，旗下2間診所共遭罰400萬元，北市副市長黃珊珊21日在防疫記者會表示，禾馨診所也有違規，名單有一部分施打到與醫事機構無關的人士，會依法裁處。但禾馨醫療營運長林思宏駁斥，清者自清，850名施打疫苗會公布，另外禾馨也將在下午3時舉行記者會說明。

黃珊珊表示，針對禾馨診所有無違規施打疫苗，市府都在一一比對，裡面有違規的部分，一部分是有施打到在不是機構裡的人，可能是所謂關係企業，或是跟醫事機構無關的其他機構相關人士，市府會依法裁處。