大陸經濟復甦腳步加快，各方紛紛上調成長率預測值，大摩上修今年大陸經濟增長目標至9%，聯合國將預測從7.2%拉升至8.2%，IMF總裁喬治艾娃表示，未來全球經濟復甦有賴大陸的付出，預估從2021年到2026年，大陸對全球經濟成長的平均貢獻，將超過1/4。

長期累積的債務持續擴大

國際機構與投行的樂觀預測有其依據，今年1至4月大陸出口年增33.8%，較疫情前的2019年同期成長24.8%，顯見外需力道強勁。而在內需的消費與投資部分，1至4月社會消費品零售總額年增29.6%，固定資產投資則是成長19.9%，就個別月分而言有所下滑，但成長態勢依舊穩健。景氣領先指標的製造業PMI，不管是官方或財經數據，已連續1年以上在景氣榮枯線之上，代表未來景氣擴張無虞。延伸到資本市場，可以發現，包括嗶哩嗶哩、百度、快手、京東物流等重量級企業，紛紛搶著赴港掛牌上市。1至5月陸企在港募資總額高達1839億港元，規模較去年同期激增6.2倍，市場甚至預期第3季數據還將續攀高峰、更上一層樓。

大陸經濟正迎接疫後大爆發潮，特別是全球經濟同步回升推波助瀾，爆發力道方興未艾。只是，在一片樂觀聲中，卻出現不容小覷的潛藏風險。IMF、國際清算銀行（BIS）及國際金融協會（IIF）等國際機構分別示警，各國超級寬鬆的貨幣及財政政策，固然降低疫情對經濟的衝擊，但也讓全球債務風險無限擴大。根據IIF統計，截至今年第1季止，全球債務達289兆美元，占GDP比360%，創歷史新高。其中新興市場國家，因為經濟波動相對劇烈，且財政狀況較不穩定，尤其需要留意。

大陸經濟情勢普遍看好，中央政府債務占GDP比重不高，短期不至於爆發債務危機，但長期積累的債務風險，仍在持續擴大，並未獲得妥善解決。關鍵在於家庭、企業與地方政府這三大部門。BIS統計指出，截至2020年第3季止，包括家庭、企業與地方政府在內的大陸非金融部門債務餘額，首度突破280兆人民幣，不僅較2019年大增26.2%，占GDP比重也創下285%的新高紀錄。暴增的債務，反映的就是升溫中的風險。

房市泡沫破滅的重要信號

家庭部門過多債務，背後代表的是房貸節節攀升，加大房地產泡沫風險。根據人行統計，2020年大陸個人債務中，就有超過一半是房貸（約55%）。高達34.5兆人民幣的房貸餘額，除了暴露出家庭債務過高的疑慮外，也讓房地產泡沫化風險快速升溫。前中國社科院副院長李揚近日就指出，2020年大陸居民槓桿率（家庭負債總額除以GDP）已超過德國及日本，且居民債務上升趨勢與2007年美國次貸危機爆發前極為相似，這都是房市泡沫即將破滅的重要信號。銀保監會主席郭樹清也多次在公開場合強調，房地產是現階段中國金融風險最大的一隻灰犀牛。顯然大陸家庭債務風險，已不容北京等閒視之。

除了家庭部門外，企業及地方政府的債務風險同樣無法輕忽。根據人行最新的《金融穩定報告》，近年在市場資金高度寬鬆的環境下，大陸企業向銀行取得融資愈來愈加容易，但企業經營效率卻未同步提升，造成不良授信比率攀升，2019年已超過16%，債務違約風險明顯升高。一旦形成連環爆，恐殃及經濟成長。

另一方面，地方政府在中央大推新基建的壓力下，必須持續擴大專項舉債額度，加上原本既有的地方融資平台或信託等隱性債務，都讓地方政府債務持續飆升。根據中國財政部統計，地方政府預算內債務餘額約26兆人民幣，而中國誠信國際粗估隱性債務約43兆人民幣，若將兩者加總起來，占GDP比重高達68%，遠遠超過中央政府的21%，顯見地方政府債務潛藏風險，可能遠比攤在陽光下的數字更巨大且嚴重。

喜迎經濟回春之際，應重視潛在債務風險，大陸財政基本健全，摘除債務風險引信的工具非常多，面對它、處裡它，就能避免對重回成長正軌的經濟造成衝擊。