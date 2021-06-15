中國的消費不足嚴重制約經濟結構的理順和持續發展，很多人說是醫療、教育、養老和住房等改革滯後惹的禍，後顧之憂太多，不敢消費。筆者認同這種判斷，但筆者卻認為，更重要原因是買外匯發人民幣方式的阻滯。

經濟運行靠賣掉。只要能賣掉，就有訂單就業和經濟繁榮，否則，經濟勢必低迷。賣掉的最重要需求是消費。米帝的消費占GDP70%，它要賣掉剩下的30%相對容易。我國的消費只有35%，如果考慮9.64億人的月收入在2000元以下，則消費水準更低。不能將高達65%的商品賣掉，則失業增加，經濟震盪。而要將這些商品賣掉，則只能追加投資和出口。投資多，產能更大，消費上不去，則未來更賣不掉；出口多，本國資源耗盡，環境生態破壞，咋辦？兩者疊加，經濟結構難免紊亂。

所以人間正道是消費，所以黨中央強調要拉動消費。提升消費固然需要從醫療、教育、養老和住房等方面消除公眾的後顧之憂，但更重要的是讓他們手中的錢值錢，現在的人民幣發行方式使得他們手中的錢水分越來越多，再加上以上四個因素，他們怎麼敢消費呢？

如果人民幣發行，像老美那樣買國債，政府拿到錢去買公眾的商品勞務，公眾拿錢納稅，買政府的公共服務，這錢就被財政拿去贖回到期的國債。紙幣實現了政府購買公眾商品，公眾購買政府服務後，徹底退出消失。公眾接受印刷成本的紙幣，沒有額外損失。政府用它買公眾的商品勞務，最後被公眾購買公共服務所抵消，也沒有得到額外好處。如果政府某個時期多買國債，多發紙幣，下個時期，政府就用更多的稅收來還，整個時期中貨幣供給因最終都能退出而不增加。

如果買外匯發貨幣，公眾將出口掙來的外匯賣給人行，人行給公眾人民幣，公眾用以納稅，政府收到稅款後，沒有理由將人民幣交還人行，而是繼買公眾的商品勞務。這就是說，增發人民幣不會退出流通，而是回到流通中繼續周轉。可以設想，一個社會有商品和貨幣兩個系統，它們的交點是價格。如果兩個系統數量同步變化，則價格保持穩定，否則，勢必走高或者走低。在買國債的發行中，新增紙幣完成交易退出流通，流通中商品多了，貨幣少了，物價趨於下降。

這不能不是米國物價比我們低，創新能力比我們強的重要原因，他們不靠創新來降低成本，經濟無法持續增長。在買外匯的人民幣發行中，商品系統由於出口的增加而減少，貨幣系統由於貨幣的注入而增加，兩系統交點價格勢必大幅度上升。物價上漲就是公眾名義收入不變，而實際收入減少，他們的消費勢必陷入「非不想也，乃不能也」的尷尬！

買外匯發人民幣就是不斷地向流通中注入貨幣，儘管央行可以發行央票，收回多發人民幣，但是央票到期償還與公共服務和稅收無關，它沒有回流管道和制度安排，所以只能發新票償舊票。增發人民幣只是暫時退出流通，但隨央票償還而重新進入流通，不僅無法徹底消失，甚至還要累積增長成資金堰塞湖。

與此存量貨幣堆積對應的是公眾財富的相應減少，政府用僅含印刷成本的紙幣換取公眾流血流汗掙來的外匯，就是財富不斷向政府集中。政府可以用它購買國外產品，其實力就越來越強。同時，不僅公眾增量人民幣購買力下降，存量財富也被嚴重稀釋。有人統計，從1986-2017年，人民幣購買力跌掉80%。這幾十年來，人民幣供給增長的速度在10%以上，它的基數是貨幣供給量，而貨幣供給量是GDP的兩倍，所以增發人民幣占GDP的比重為20%，扣除18%的各類稅，40%的儲蓄率，滿打滿算，消費35%已經相當高估了。這裡不討論產業結構紊亂造成的財政虛收，缺乏保障和貧富不均推高的儲蓄等。

只有將人民幣發行方式由買外匯轉移為買國債，才能避免財富向政府集中，增發人民幣及時退出消失，幣值穩定，財富不稀釋，消費才能回升，經濟結構才能理順。政府將是如此轉型的最大受益者，因為財政稅收可以避免買外匯發行的竭澤而漁，轉移到經濟增長，稅基擴大的穩妥基礎上。

（作者為大陸學者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※