台灣央行針對新冠肺炎危機對實體經濟和貨幣金融情勢影響提出報告，央行指出，新冠肺炎危機引發大封鎖，對產業的影響呈不對稱性。此次受負面影響較大者為與人密切接觸的消費服務業(如飯店、餐飲業、博弈業、郵輪公司等)、能源業、運輸業、汽車零件業等。而受正面影響較大者為不動產業、軟體服務業、製藥業、半導體業等。央行也強調，主要國家空前的貨幣政策與財政政策支持如持續過久，恐帶來隱憂，加劇金融脆弱性；未來伴隨情勢趨穩，妥適的退場策略至關重要。

央行也表示，新冠肺炎危機後，美、日等主要經濟體M2成長率遠高於全球金融危機，惟產出缺口仍為負，未來通膨走勢值得關注。近期美國通膨上揚較明顯，引發通膨是否持續走升的討論。一般認為，短期內，美國通膨率可能因經濟重啟、供應鏈瓶頸等因素而暫時上揚，惟在產出缺口為負的情況下，通膨應不致持續，且通膨風險尚屬可控。惟若貨幣寬鬆、財政擴張持續擴大，通膨壓力仍可能升溫。

央行認為，新冠肺炎危機期間，主要央行的寬鬆性貨幣政策持續擴張，未來如何有序退場，已成各界關注的議題。如貨幣寬鬆持續過久，恐產生資源錯置(misallocation)、助長殭屍企業(zombie company)存活、不利經濟活力等負面影響；此外，長期貨幣寬鬆亦恐加劇金融脆弱性，進而可能引發金融不穩定等風險。

在各國政府債務持續攀升之際，如何透過良好的公共債務管理以維持債務可持續性，至關重要。若貨幣政策與財政政策連結過深，恐衍生央行提供政府貨幣融通、政府債務貨幣化等疑慮。未來如伴隨情勢恢復正常，貨幣政策與財政政策仍須保持較明確的分際；對貨幣當局與財政當局而言，因應危機的暫時行動不宜轉為永久性模式，否則恐導致政策可信度與有效性喪失。