繼肝病診所「好心肝」日前被爆料給政商界、媒體界高層打特權疫苗，經北市府政風處調查後，發現疫苗撥配小禾馨診所，過程中也有中央級民代介入，配發給三個小禾馨診所疫苗共85瓶，對此，台北市長柯文哲證實，這名中央級民代就是立法委員高嘉瑜。

過程是民進黨立委高嘉瑜致電衛生局長黃世傑，替小禾馨診所爭取疫苗。黃表示當時判斷疫苗量尚足夠，才將訊息轉知承辦人員評估，至於是否涉及關說，他則認為「關說與關心」端看外界怎麼詮釋。

我們甚為不解，「關說與關心」一個直轄市局長竟然無法分辨，還需外界詮釋？小民在此告知黃局長，「合法的關說就是關心」，「非法的關心就是關說」，你在5月31日到6月8日疫情已達顛峰，明顯各界需求甚殷，仍然在不到十分鐘即同意配發小禾馨診所85瓶疫苗，這當然是關說。

目前台灣流行一款解釋，「關說與關心」看甚麼黨？同樣一件事，國民黨是關說，民進黨是關心，例如，華航機師3+11，民進黨范雲就是關心，如果放在國民黨就是關說，蔡英文在野，發展國產疫苗是圖利財團，執政後發展國產疫苗，就是操之在我的護國神山。

人民實在看不下去，錯就是錯，對就是對，有這麼難？中國人有一句話「知錯能改，善莫大焉」，政治人物不認錯，絕非全民之福！台灣民主能不能行穩致遠，端看政治人物能否看清自己，千萬別看黨解釋「關說與關心」。

（作者為作家）

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