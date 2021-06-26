「英國廣播公司」(BBC)中文網日前報導：台灣國防部於6月17日證實，台灣已與「美國在台協會」簽署了兩項軍購案合約，分別是達96億多新台幣的陸軍「遠程精凖火力打擊系統」，以及金額高達390多億新台幣的「飛彈乙批」，但未具體說明飛彈型號。前者係我向美採購「海馬士」（HIMARS ）M142多管火箭系統。據專家分析，該型火箭可攜帶有導引或無導引的彈頭，射程從42公里到300公里，預計將部署在台灣西岸，打擊範圍可達中國大陸東南沿海區域，預計2027年完成交付。

有人批評指出，「難怪美國會那麼大方，送我們250萬劑疫苗，原來是我們簽了將近500億台幣的軍購案」。然而，我們又買了這些武器，台灣的安全就能獲得保障嗎？一旦兩岸發生戰爭，美國大兵真的會像某些台灣天真的台獨人士聲稱的「一定會跨海來台保護我們」嗎？身為軍校畢業、又是職業軍人退休的筆者，不僅深深不以為然，而且還愈加感到害怕。

首先是依照1979年美國與我斷交後所簽訂的《台灣關係法》，其中明訂「美國將使台灣能夠獲得數量足以使其維持足夠自衛能力的防衛物資及技術服務」；換言之，美國賣給我們的武器是限定在「防禦性質」。的確，回顧過去42年以來，美對我軍售主要包括：空中的F-5E/F、F-16A/B各型戰機及各型飛彈、C-130運輸機、E-2T空中預警機，及地面武器如自走砲、各型裝甲車、主力戰車、各型防空飛彈、直升機、反戰車飛彈，加上海面上的驅逐艦、巡防艦、護衛艦，及艦載防空飛彈及反艦飛彈等等，無一不是防禦型武器。

然而，據軍事專家呂禮詩對BBC分析稱，「海馬士」的服役將為台灣軍方提供具有跨越海峽，對解放軍機場、軍港、飛彈陣地進行「源頭打擊」的能力。如此看來，它很明顯的就是「攻擊型武器」。此一情況是否是美國所堅決反對的「改變台海現狀」呢？

此外，基於兩岸近年來愈趨緊張的情勢，近期美國多位軍事將領警告，北京可能在近幾年內會入侵台灣，包括前美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson），現任美軍印太司令阿基里諾（John Aquilino）。而美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）也於23日表示，「中共在1到2年內，不會軍事攻擊台灣，侵台將是極度複雜且代價高昂」。凡此均顯示兩岸似已逐漸走向戰爭，頗有「山雨欲來風滿樓」的態勢，真是讓人不寒而慄。

讓吾人更為憂心的是，我們購買了那麼多的武器，尤其是還包括了「攻擊型的武器」，如此是否會首先招來共軍的攻擊？筆者過去在英國工作時，曾經發現在倫敦街上步行巡邏的警察居然沒有攜帶武器，只是身上掛著對講機及警棍。好奇心的驅使讓我開口問了他們為什麼？答案是：「根據多年研究，攜帶武器更容易使警察遭到攻擊，有緊急狀況時，呼叫警力快速支援即可」。

其次，我們買了如此多的新式武器，是否有足夠的兵員來操作？近幾年以來，國軍的基層幹部缺乏，從軍事院校的招生不足及高比率的退學軍校學生，以致造成部隊編員不足即可看出。最令人難以置信的是，軍方花費大筆經費送往美國就讀著名軍校學成回國的軍官幹部，在一達到基本服務年限後，許多人即以「另有生涯規劃」為由報請退伍，這也是令國防部頭痛不已的問題。

再者就是軍人的戰鬥意志、部隊訓練及基層幹部士氣的問題。我們這些退伍老兵雖然已離開了軍隊，但對當前軍事訓練是否嚴格，軍隊紀律是否嚴謹，軍人士氣是否高昂都非常關心。從我們所看到和我們所聽到的都不能讓我們滿意，更別說是讚譽了！現在擔任高層的領導幹部，包括肩上掛滿星星的將級軍官們，都是我們在軍校裡的學弟，相信你們心裡都有數。在此我要提出一項請求，即是否能夠對戰鬥部隊的基層軍士官兵做一「不記名的問卷調查」，題目很簡單，就是「不管甚麼原因，一旦兩岸發生戰爭，你願意毫不考慮就奔赴戰場嗎」？所獲答案可以做為最準確的建軍備戰參考，也可以對我們稱為「老百姓」的政府官員們提出最佳的建議！（作者為大學英文講師）

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