大陸官方近日強力打擊虛擬貨幣交易，中國人民銀行21日傍晚公告，針對銀行和支付機構為虛擬貨幣交易炒作提供服務問題，已約談包括工商銀行、農業銀行、建設銀行、郵儲銀行、興業銀行和支付寶等機構。

人行官網公告要求，各銀行和支付機構必須嚴格落實「防範比特幣風險的通知」、「防範代幣發行融資風險的公告」等監管規定，切實履行客戶身份識別義務，不得為相關活動提供帳戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務。

人行續稱，各機構要全面排查識別虛擬貨幣交易所及場外交易商資金帳戶，及時切斷交易資金支付鏈路；要分析虛擬貨幣交易炒作活動的資金交易特徵，加大技術投入，完善異常交易監控模型，切實提高監測識別能力；要完善內部工作機制，明確分工，壓實責任，保障有關監測處置措施落實到位。

路透報導，大陸近日多方打擊虛擬貨幣產業，從挖礦、交易等全都一網打盡。繼內蒙古、青海後，中國比特幣礦業大省之一四川省20日也宣佈整頓「挖礦」，全面停止為挖礦供電，不少「礦工」被迫出走。

而四川停止「挖礦」的消息一出，比特幣21日因此暴跌約8％左右，跌到32781美元附近。