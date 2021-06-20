香港財政司司長陳茂波20日發表網誌表示，無論如何消費，可以預期派發電子消費券的計畫將為香港零售、餐飲和服務業市場注入力量，更重要的是推動儲值支援工具的普及應用，全力加速香港電子支付平台的搭建與數位經濟的發展。

香港信報報導，陳茂波指出，以電子支付的方式消費，透過全城參與，增強對電子支付的需求，並帶動經濟的復甦。也讓中小商家有誘因更廣泛接受電子支付，搭上這趟「增長快車」。透過「政府搭建、民商合力」，全速深化電子支付系統在港的應用與發展。

陳茂波又指，電子支付與線上銷售已是全球未來的主流方向，也是未來的增長動力，民眾的參與、每一分的消費，也會讓香港有更大能量邁向成功。

另針對電子消費券部分問題，陳茂波解釋，「在港居住」的定義是在6月18日以前的兩年內曾身處香港，相關做法是考慮到疫情可能影響部分民眾回港的安排。在境外升學或參加勞工處推行的「工作假期計畫」，或是參與「綜援長者廣東或福建省養老計畫」、「廣東計畫」或「福建計畫」的長者，都符合申請資格。