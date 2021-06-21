緊急使用授權上市的AZ新冠肺炎疫苗，6月15日起針對75歲以上的年長者施打，一週內就有近七十位老人的猝死，有關單位及醫師專家們，都說這與疫苗接種無關，沒有超過台灣每天自然過世的老人數目，解剖9位猝死的遺體發現，都是老人慢性病的病變，如心臟血管的阻塞，血管硬化等，結論都與接種疫苗無關。

接種疫苗爭議的事件，在2009年打國產的流感疫苗也發生過，當年4月初，在墨西哥爆發新型流感H1N1的疫情，台灣在5月20日出現第一個病例，在11月1日，自製的國產流感疫苗就開始施打，因14歲以下的小孩，施打疫苗後發生多起的死亡案例，依據當時的預防接種受害救濟審議小組(VICP)的審議資料，爭議的案件有550件，其中48例為死亡個案，但死因包括心血管疾病、腦血管疾病、胃腸道疾病等，審議結果，該48件之死因皆與疫苗接種無關。

接種疫苗如發生過敏反應會有兩種情形：一種是即發性的過敏反應(immediate anaphylaxis)，在施打後幾分鐘或數小時內發生的反應，另外一種是遲發性的過敏反應（delayed type anaphylaxis)，在施打疫苗後數天或在兩週內發生的反應，這兩種過敏反應，如果引起死亡，在解剖死者的身上，也無法發現有特殊的病變，最多只能看到氣管內有較多的氣泡黏液，咽喉部的水腫或有點狀的出血，如進一步做血液的檢查，可能會有肥大細胞（mast cell ）增多，以及血管內淋巴球的增加及過敏抗體（IgE）的出現，這些死後生理上的解剖變化，無法判定與接種疫苗有直接相關。

在炎熱的夏天，把75到90歲以上，且有慢性病的老人、推到擁擠的環境中施打疫苗，緊迫就足以使這些老人猝死，打疫苗也是一種緊迫，有些年輕人，打疫苗後的反應也很大，在炎熱環境及施打疫苗的雙重緊迫下，更容易導致老人的猝死，這與疫苗造成的猝死，確實很難判定。

目前台灣的疫情，在人人遵守三級警戒的防疫規定下，在社區裡發生傳播的機率很低，高齡老人不應該急著到容易產生緊迫的環境下去施打疫苗，待在家裡是不會受到感染的，當然施打疫苗很重要，讓台灣早日有群體免疫的群眾，來因應世界嚴峻的疫情，也是當務之急。

但防疫單位應該有應變的策略，讓長者接種疫苗時，不會在緊迫的環境下進行，如預先準備一個良好的環境，讓年長者可隨到隨打或到家中施打等，減少猝死的案例。我們都知道，家有一老，就有一寶，年長者的生命是很珍貴的。

（作者為台大獸醫專業學院名譽教授）

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