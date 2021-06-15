隨著美國總統拜登先後宣布捐贈8,000萬與5億劑疫苗，以抑制新冠肺炎在全球的大流行；美《外交政策》11日分析，拜登提供的疫苗中，有75萬劑將交給台灣，而台灣又一向為北京視為前院。換言之，原本已深陷美中大國競爭的台灣，所處的戰場會進一步擴張至疫苗取得之上。

報導中指出，近幾個月以來，美國軍事官員持續警告美方與其盟友可能正處於大陸武力犯台的轉捩點，而這將決定亞太地區未來幾十年的命運。

儘管嚴格來講為非官方訪問，但日前美國議員走訪這個四面楚歌的小島，象徵蔡英文與拜登政府關係的升溫；以及身處美中霸權爭奪前線的台灣，不只成為傳統政治、軍事與經濟戰場，更擴張至疫苗外交之上。

美國聯邦民主黨參議員達克沃絲、昆斯，以及共和黨參議員蘇利文組成兩黨台灣訪問團。在與蔡英文的會面時，達克沃絲宣布美國將提供75萬劑疫苗給台灣。

報導指出，美國總統拜登愈來愈將華府與北京的競爭，視為西式民主對決共黨威權主義。這次訪台行程恰巧是個機會，使世人知道美國完全能在這場角力中迎頭趕上。

昆斯表示，「去年美國的經歷(指疫情大流行)讓期盼全球擁抱民主並以此為治理模式的人，感到懷疑」；但隨著參議院通過近2,500億美元法案，投資科學研發以提升和中國大陸的競爭力。美國與大陸在亞洲的競爭可成為一絕佳機會，展現民主如何發揮並因應此時此刻的挑戰。

文中分析，長期以來共和黨與民主黨在公共衛生外交上表現都非常的好，甚至可追朔到小布希時期的愛滋病緊急救援計畫。繼美國國務院宣布提供南韓110萬劑疫苗後，美方議員緊跟著在台灣現身並宣布援助疫苗。

隨著大國在疫苗外交上的權力優勢逐漸形成並發散出來，全球正掀起一波疫苗接種熱，而台灣這波的疫苗雨，恰好緊跟在這股潮流後降下。先是在日本、印度、澳洲等國舉行的四國安全對話中，拜登等人宣布在2022年年底前提供10億劑疫苗給東南亞、印太等其他地區；在「七大工業國集團」(G7)會議上，各國又允諾提供發展中國家另外10億劑疫苗，其中美國承擔約一半的劑量。

然而，就在美國大舉發動疫苗外交之際，底下卻呈現鴨子划水般的激烈辯論。報導引述國會助理與美方前官員說法，指出拜登政府內部機構彼此正激烈爭辯，主題圍繞在應該以盟友優先，還是廣泛地提供全球疫苗。

1名官員表示，這之間的差距在於像拿花生醬抹土司一樣，每片只拿到一點點；還是分配給少數國家，但每個國家能拿到更多疫苗從而發揮更大影響力。昆斯的助理更表示，美國國會正激烈辯論政府到底該優先提供哪些國家疫苗，特別著重在疫情嚴峻的國家。

報導指出，雖然華府正激烈辯論；但官員與立法諸公都強調，拜登政府疫苗外交勢必要與北京存在重大差異，必須有別於大陸以此作為政策槓桿的做法。2名國會助理表示，北京利用國藥集團疫苗作為香餌，誘惑諸如巴拉圭等在內的低收入國家，放棄對台灣外交承認改為擁抱大陸。蔡英文總統也指控大陸介入台灣與輝瑞洽購疫苗的過程。台灣外長吳釗燮在日前的訪日行程中，更重提北京利用疫苗加強對台壓力。

訪台議員蘇利文痛斥，大陸「此刻正將其垃圾疫苗輸往世界上如非洲等發展最低的國家；卻要其按大陸意思建立經濟聯繫。為了獲取疫苗必須接受附帶的經濟條件，我們將避免這種做法」。

事實上，訪台議員團起初是獨立於政府之外，來規劃台灣行；隨後才發現其行程竟與白宮有意提供台灣疫苗的計畫相符。昆斯的助理披露，早在軍機起飛前，議員們就在等北京對這次參訪的反應。事後證明，3名議員乘坐軍機抵台並與蔡英文握手的照片，引發大陸媒體一系列的評論，隨後共軍更在台灣附近模擬兩棲攻擊。

議員們與助理堅稱，此次訪問是美國回報過去台灣的義行。2020年美國遭逢疫情嚴重創傷，當時台灣提供華府數千口罩。「2049計畫協會」研究員易思安（Ian Easton）分析，長期以來北京持續阻撓台灣加入世界衛生組織，口罩外交無疑是推動台灣非官方關係的另一條道路。這些都凸顯美方有必要發揮關鍵作用，協助台灣擺脫北京封鎖。

雖然這次訪問引起北京不安，但美方議員們堅稱這次走訪完全符合1979年簽署的《台灣關係法》。如同美國安會印太事務協調官康貝爾(Kurt Campbell)5月在公開評論中表示，對於美軍是否保衛台灣免受北京的侵略威脅，拜登政府始終尊重《台灣關係法》創造的「戰略模糊」。蘇利文也強調在與蔡英文的會談中，並沒有針對台灣面臨軍事威脅時，美方是否會馳援進行討論。

隨著共軍軍機近乎天天走訪台灣防空識別區，是兩岸之間的緊張關係正不斷升溫，而前者又為台灣飛行員帶來沉重負擔。美軍高層警告，北京傾向頻頻派出軍機進行非官方訪問外，結合不斷增加的軍演。華府正密切關注這些演習中是否讓共軍各軍種之間的任務更形複雜，比如海軍與火箭軍的角色更為吃重。

美國「捍衛民主基金會」（the Foundation for Defense of Democracies）軍事與政治權力中心主任鮑曼（Bradley Bowman）認為，美國的目標是讓台灣成為「軍事豪豬」，即北京發動侵略的代價會過高，且台灣軍隊能支撐到美方增援部隊抵達。

但即使像鮑曼這樣主張美台更密切連結、更多軍售、更緊密的非官方外交官關係，以及更多的聯合軍演，也不得不承認對台展開援助會刺激北京並形成風險。「我們必須很謹慎；這不是精密科學，但北京對台的計畫已昭然若揭」。