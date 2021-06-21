台北市議員羅智強指責民進黨讓台灣變成「疫苗乞丐」，民進黨自己不能回嘴，派小綠時代力量來護航。但護航搞錯了重點，重點不在「乞丐」，而在「好手好腳」。

台灣在國際上稱得上是「好手好腳」，絕對買得起疫苗。林全去年就要代理BNT3000萬劑，AZ也找台灣代工，民進黨去年還在說「Taiwan Can Help」，現在卻被時代雜誌形容為「世界上最被吹噓的抗疫防線」。

不要說台灣自己，加拿大語言學家考夫曼（Steve Kaufmann）也留言批評：「台灣明明很富裕，為什麼需要美國捐贈那麼多疫苗」，民進黨應該要回答這個問題。

事實很清楚，民進黨就像一個家境小康、能力也不錯的人，卻沒有做颱風來臨的準備，事到臨頭只好跟鄰居借蠟燭、借糧食。乞丐二字是不好聽，但真正應該要監督的，是讓台灣落入這樣境地的民進黨們。

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