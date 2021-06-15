自從大陸國台辦公開表示台灣民眾可以搭機赴陸接種新冠疫苗後，赴陸、赴美施打疫苗就成為熱門話題。按目前的機票、餐飲與隔離酒店費用估算，赴大陸比去美國的花費較少，費用上大陸約需15萬元，若是美國約需20萬元。兩邊花費差別不太大、時間上則相差幾天，主要是時間與旅程的折騰頗為辛苦，搭機及隔離共需要7至8周的時間才能全部完成。

近期在機場出境的人比先前多了很多，有些是赴陸經商工作或是探親團聚，但也有許多出境人士是為了接種疫苗。台灣因疫情擴大且疫苗短缺，令人十分心急，前往大陸接種的討論也非常熱烈。

大陸國台辦已公開表示歡迎臺胞搭民航機前往大陸各主要城市接種疫苗，而且完全免費。不過國台辦也提出3個條件：1.必須嚴格執行在大陸入出境防疫規定，登機前要有核酸檢測陰性證明，下機後隔離14天，以及隨後7天的社區監控並配合檢查；2.自願；3.知情並同意。

如果打算出國接種疫苗，按目前的機票、餐飲與隔離酒店費用估算，赴大陸比去美國的花費較少，費用上大陸約需15萬元，若是美國約需20萬元。包含隔離在內的時間，共約7至8周。（圖／達志影像）

至於費用部份，疫苗雖然免費，但旅程、食宿與其他費用需自理。包括：

1.在台核酸檢測費7000元；

2.來回機票約16000元(以上海為例)；

3.大陸隔離酒店每天食宿約450人民幣，共21天( 14+7)，合台幣約42000元；

4.打完首針後等待21天再打第2針，加21天食宿計42000元；

5.返台隔離酒店每天3000元，共14天，合計42000元。

全身包覆防護衣並戴護目鏡與口罩、手套，如果要搭長程飛機，確是一件極辛苦的事。圖為桃園機場出境旅客。（圖／陳麒全攝）

上述費用加總大約花費為台幣15萬元，但是全部時程多達56天，亦即前後共8周的時間，這對許多人來說會有相當的困難。

至於前往美國，來回機票約5萬元，加上在美國隔離2周與等待3周後再打第2針，共需時5周，返台後再隔離2周，施打疫苗加食宿費用大約也要15萬元，總計約20萬元，時間上至少7周以上。

另外讓人比較擔心的是在境外接種疫苗後，如果副作用比較嚴重些，可能會有就醫需求，這部份的花費就會很大。

大陸國台辦曾表示，到5月底共有6.2萬台胞在大陸接種疫苗。這當中大多數應該是在大陸工作、求學或定居的台胞，而最近也確實有赴大陸專為接種疫苗的台灣人。為了方便台胞赴大陸接種疫苗，大陸官方也正在思考要在各入境口岸設置台胞接種疫苗專用「免隔離專區」的可能性。目前雖尚未宣布相關規劃細節，但如果在機場或小三通口岸設立專區，也有打完第1劑後必須隔3或4周再打第2劑的問題。或許可以考慮由台灣前往金門，經小三通船舶到廈門等地上岸，在不辦理入境的情況下、於專區內接種疫苗後返回金門，隔4周後再如法炮製，也許是個可行的方案。

不論是哪種出境接種的方案，其實都相當辛苦，花費也不少。但目前疫苗接種並未全面展開，124萬劑從日本運來的AZ疫苗花了10天才開始預約接種，按這種疫苗獲取及接種速度，恐怕年底前都無法完成50%接種率。在疫情尚未受控的情況下，如果經濟上與時間上許可，很多人恐怕還是得考慮出境接種疫苗，就得事先做好相關準備。