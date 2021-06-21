台北農產運銷公司近日確診不斷擴大，北農累計確診人數高達45人，針對民眾對於蔬果供應穩定及安全疑慮，農委會表示，未來雙北熱區批發市場須持陰性證明才能進出批發市場從事交易行為，快篩陰性且經醫師評估可施打疫苗者，將儘速安排接種疫苗。

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根據統計，北農自5月下旬首例確診以來，截至上周共45人確診，其中有員工19人、派遣人員7人、攤商19人。員工19人中，6月初以前13人確診，其餘6人是因為擴大篩檢確診，相關確診員工感染主要為家戶傳染及萬華活動史。

農委會副主委陳駿季表示，為確保農產品供應穩定，在與台北市政府及疾管署研議後，北市府將針對北農員工及承銷商共4000多人進行快篩，並自6月24日凌晨起，進入台北第一、第二批發市場場域，無論員工及承銷商皆須持有快篩陰性證明使得進入場域從事交易行為，快篩陰性且經醫師評估可施打疫苗者，將安排施打疫苗，並在一定時間內完成覆蓋率。

陳駿季說，自從5月15日進到三級警戒後，農委會就已召集北農來討論面對疫情嚴峻的整備工作，包括適度降載批發壓力，例如預約交易、媒合其他通路等，至於透過造冊來為批發人員做疫苗施打，今天疾管署也已正式同意。

陳駿季指出，承銷人擔心假如快篩陽性，那工作都不用做了，因此快篩意願並不高，若快篩陰性配合疫苗施打，勢必會提高快篩動機，造冊上的推動也能確保批發市場人員獲得保障，一方面不會再拉高確診數，也維持貿易順暢。

「目前高風險的雙北多配發到10％的疫苗，這些配額可以來處理北農的施打，萬一疫苗還是不夠，農委會本部可以進一步協助調度。」

另外，新北市果菜運銷股份有限公司將比照北農，於明(22)日起再一次進行場域內人員快篩，同樣6月24日凌晨起要求場域內人員皆須持快篩陰性證明使得進入場域從事交易行為，農委會主委陳吉仲表示，會用最快時間爭取2000劑疫苗優先施打場域人員。