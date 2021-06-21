韓國政府21日承認，首位因為接種新冠疫苗死亡的例子。上周，一名男子在接種AZ疫苗後，出現罕見血栓死亡情況。

這位30多歲韓國男性於16日不幸去世之前，曾在5月27日接種AZ疫苗，然後被證實出現非常罕見但嚴重的副作用，就是血栓併血小板低下症候群（Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome, TTS），也可說是疫苗引起之免疫血栓性血小板低下症。

這位患者在接種AZ疫苗9天後，曾出現嚴重頭痛與噁心症狀，隨後於15日被送往醫院後，就被診斷出TTS。

由於擔心血栓問題，韓國自4月中旬以來，AZ疫苗一直只施打30歲以及以上民眾。

這個案例，是韓國在2月底疫苗開打後，政府第一次承認打疫苗致死首例。

迄今，韓國政府正在調查224件，可能施打新冠疫苗因而死亡案例。目前，有210例已排除與打疫苗有關，13件還需要進一步調查。

韓國新冠疫苗接種率大概是7.9%，其中29.2%至少已打過一劑。韓國現在有3種不同新冠疫苗可打：牛津AZ、輝瑞BNT以及嬌生。