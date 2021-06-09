路透引述消息人士稱，大陸計劃更改存款利率定價方式，由原本的「基準利率乘倍數」，改為「基準利率加基點」。

消息人士表示，採取新的定價方式後，各間銀行活期存款利率上浮幅度一致為20個基點，而中資中小銀行以及外資銀行等定期存款利率調整為基準利率向上浮動75基點，高於中資大行的上浮幅度上限。

消息人士說，以75個基點上浮幅度比較，新方式下銀行1年期定存利率上浮上限，與先前相同，仍為2.25％，活期存款以及1年以內的定存利率上限高於原標準，1年以上定存利率則低於先前水平。

消息稱，改革利率總體方向是向下，未來可能會根據情況來限制加點幅度，類似貸款市場報價利率（LPR）改革。

大陸存款利率上限此前多採用人行存款基準利率，乘以一個百分比上浮幅度計算。

2015年10月，人行宣布取消金融機構存款利率上浮幅度限制，理論上利率市場化改革基本完成，但實際上存款利率仍然存在窗口指導，以及市場利率定價自律機制的軟性管制。

人行上次調整基準利率為2015年10月，一年期存貸基準分別降至1.5％及4.35％。

(工商 )