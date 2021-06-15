中央銀行受財政部委託標售250億元2年期公債，結果最高得標利率0.17％，從上一期去年11月標售時創下的歷史低點0.137％，反彈3.3個基本點（1個基本點是0.01個百分點），但仍居史上次低水準。

根據央行公布2年期公債標售結果，共吸引614億元資金進場搶標，投標倍數2.46倍，約是長期來的平均水準，最高得標利率0.17％，高於市場預期的0.145～0.155區間。其中銀行業拿到79.6％或199億元籌碼最多，其次證券業標得17.2％或43億元，票券業占3.2％或8億元，保險業掛零。

券商主管表示，今年初以來美國通膨預期升溫，美債殖利率一波衝高，帶動市場利率走揚，各天期台債得標利率也紛紛反彈，尤其本土疫情升至三級，政府因應啟動紓困4.0，銀行偏向保留充足資金因應，使得資金進場投標相對保守。後續利率走向，靜待本周美國聯準會（Fed）利率決策會議，釋出新的指引，及央行17日理事會提出政策上的因應。