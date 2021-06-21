國際美元強彈，台股開低走低，外資大幅賣超台股並啟動匯出，新台幣貶勢加大，一度重挫1.78角之多，向28元大關靠近，上演股匯雙殺，終場收在27.952元兌1美元的近一個月新低，貶值1.42角，為近三個月單日最大跌幅，且已連續五個交易日收低，台北外匯經紀公司成交量14.75億美元。

外匯交易員表示，美國聯準會（Fed）上周利率決策會議釋出鷹訊，國際美元應聲反彈，直接衝破92，效應仍在發酵，主要亞幣紛紛終結升勢反轉走貶，新台幣也不例外。且通膨加大使升息預期提前，美股重摔領跌，亞股一片綠油油，台股開低重跌255點，來到「萬七」邊緣的17062點，外資擴大賣超台股達新台幣335億元，並且大肆進場買匯，加重新台幣跌勢，盤中一度衝抵27.988元，距28元大關僅1.2分。

外匯交易員指出，股匯雙雙下殺在預料之中，畢竟第二季以來持續衝高，漲多後對通膨及升息利空消息也更加敏感，至於出口商難得等到這波貶值，雖有部份順勢進場拋匯，但由於短線預期新台幣續貶，另有部份出口商轉為惜售。

這次Fed的鷹訊，可能沒那麼快消化，外匯交易員認為，若短線若美股仍回檔領跌，台股跟著下修，加上外資走股匯出方向不變，新台幣將有機會站上28元價位。