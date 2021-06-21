中國人民銀行21日公布的6月份貸款市場報價利率（LPR）仍如預期持穩，至此已是14個月持平不動，顯示政策定力十足。先前6月中期借貸便利（MLF）利利率維持不動，市場已預測LPR走勢也將同步跟進持平，考慮到銀行平均資金成本保持相對平穩，短期內LPR依舊難有上調動力。

人行公布的6月LPR報價顯示，一年期利率為3.85％，五年期以上品種利率4.65％，已連續14個月持平。

路透報導，宏觀分析師周茂華指出，LPR報價利率保持不變，反映目前市場信貸市場供需雙方繼續處於「相對舒適」區間。從5月信貸資料看，企業信貸需求仍保持旺盛，貨幣信貸環境保持合理適度；未來幾個月LPR報價利率有望繼續保持平穩。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，展望未來，短期內MLF利率有望保持穩定，監管單位正在採取措施優化存款利率自律管理方案，這將有助於商業銀行吸收貨幣市場利率波動對銀行邊際資金成本帶來的影響，一年期LPR報價有望繼續保持不動。