聯準會(Fed)提前升息的利空持續發酵，加上美股上周周線創下去年10月以來最大跌幅，亞股周一全面下跌，日股跌勢尤重，盤中一度暴跌4％。

日經指數尾盤跌勢雖有收斂，但仍重挫953點或3.29％，收在28010點。東證一部指數(Topix）大跌2.42％，以1899.45點做收。

其他亞股部份，南韓Kospi收低0.83％，澳洲大盤大跌1.81％，香港恆生指數挫低1.1％，中國股市力守紅盤。明晟(MSCI)不含日本的亞太股市指數重挫1.3％。

日本汽車製造類股成為市場殺盤重點，日產與本田汽車大跌4.1％與3.9％。工業機器人大廠發那科(Fanuc)暴跌5.6％。金融類股也是一片慘綠，三菱日聯金融集團挫低2.7％，瑞穗金融集團也收低2.3％。

晨星亞股研究部主管陳麗子指出，「目前而言，我們對於大多數日本個股的投資策略是續抱不加碼，原因在於日股大盤過去一個月已大漲一波，股價已逼近合理水位，已不具撿便宜的誘因。」

新加坡華僑銀行分析師周一發布研究報告表示，「股市延續FOMC會後走弱的格局，因為投資人擔心美國利率正常化將會打擊市場風險胃納。」

FOMC上周公布決策，升息時點提前至2023年，聖路易聯準銀行總裁布拉德(James Bullard)甚至在媒體放話，Fed最快可能在明年底就會出手緊縮銀根。

IG市場策略師Yeap Jun Rong表示，「Fed將升息時程提前，加上將核心通膨率預估值調高至3％，代表Fed某種程度上依然擔心通膨揚升的壓力，與之前放任通膨狂飆的立場有所不同。」Fed主席鮑爾同時透露，決策委員會已就寬鬆措施退場一事進行討論，意謂著接下來將啟動縮減購債。Fed目前每月購債規模達1200億美元，鮑爾的談話等於坦承由於房市與股市逼近歷史高檔，經濟已無需超低利率環境的支撐。