摩通坐擁現金 等待升息後的投資機會 09:392021/06/15 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 摩根大通執行長迪蒙14日（周一）表示，該銀行正持有大約5,000億美元的現金，等到利率上揚後的投資契機。 迪蒙在線上會議指出，在「我們確實在囤積更多現金，等待利率調升後的投資契機。藉此，我們的資產負債表的部位可因升息而受惠」。 迪蒙預期，通膨勁升將帶動在利率在未來9個月走揚。他還提到，「我認為經濟會非常非常強勁」，這也有利於零售銀行業績。 聯準會（Fed）即將於周三發布會後聲明，外界預料屆時將暗示這家美國央行何時將啟動收回量化寬鬆政策。 推動普惠金融 把手機變刷卡機 台股攻高關鍵 緊盯兩風向 #上揚 #現金 #迪蒙 #契機 #利率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 群益證看好IC設計、快篩試劑等四題材類股 09:112021/06/15 財經 資管巨頭壓寶陸港科技、醫藥 04:102021/06/15 全球財經 陸股復甦重返賽場 元大滬深300正2規模大增近百億元 10:232021/06/15 財經 我的紅玫瑰與白玫瑰 04:102021/06/15 藝文副刊 每月最高補助1萬 彩券行喊撐不住 04:102021/06/15 財經焦點 通膨來了連專家都怕 小摩CEO用這招突圍 10:122021/06/15 財經 1分鐘讀財經》長榮造船量幹掉對手 全球排名驚人 08:172021/06/15 財經 央行理監事會17日登場 聚焦寬鬆政策 04:102021/06/15 財經焦點 沒出門卻確診！感染醫揭敗在三件事情 08:022021/06/15 生活 康和投顧預期本周指數上看17,500點 09:112021/06/15 財經 聯卡中心董事長劉燈城 邁向非現金社會 致力打造支付生態圈 04:102021/06/15 財經要聞 財經熱門新聞 高端變「妖股」巨震20％ 內行人驚爆背後真相 - 財經 不斷更新》主力倒貨？高端股價從漲停殺到跌停 - 財經 勞工紓困貸款銀行網站多家掛掉 銀行：大家搶名額所致 - 財經 全球瘋造船 貨櫃三雄添馬力 - 財經要聞 - 工商時報 打國產疫苗不能出國白打？高端7字回應一針見血 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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