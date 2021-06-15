摩根大通執行長迪蒙14日（周一）表示，該銀行正持有大約5,000億美元的現金，等到利率上揚後的投資契機。

迪蒙在線上會議指出，在「我們確實在囤積更多現金，等待利率調升後的投資契機。藉此，我們的資產負債表的部位可因升息而受惠」。

迪蒙預期，通膨勁升將帶動在利率在未來9個月走揚。他還提到，「我認為經濟會非常非常強勁」，這也有利於零售銀行業績。

聯準會（Fed）即將於周三發布會後聲明，外界預料屆時將暗示這家美國央行何時將啟動收回量化寬鬆政策。