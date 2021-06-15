全球經濟持續復甦，但疫情尚未解除，及地緣政治干擾下，不確定性因素仍高，單一類型資產波動度往往也較大，現階段可藉由多重資產混搭的組合型或多重資產型基金，來降低整體資產波動度，同時又能達到優化收益來源的效果。

根據Lipper資料顯示，過去5年各類型核心資產年化波動度，以股票相關指數最高，無論是新興市場股票指數、S&P500指數，或世界股票指數，波動度都約達15％左右。反觀債券相關指數波動度就低許多，新興美元債券指數及美國高收益債券指數波動度分別為8.7％與7.5％。

瀚亞多重收益優化組合基金經理人林如惠表示，如果持有單一種資產，就容易受到該市場消息影響，波動度自然也較大。因此多重資產基金的優勢便是在於將市場關聯度較低的資產，利用基金配置來達到降低波動度的效果，來保護資產。同時也能分散收益來源，整體而言，績效表現會比單一資產來的穩定。

就全球經濟基本面來看，林如惠認為，下半年全球經濟成長展望樂觀，加上美國企業獲利預估持續上調，對股市仍有正面挹注，即便近期有來自通貨膨脹、寬鬆縮減等議題，中長線看來股市依舊偏多看待。債券市場部分，由於美國可能於今年底或者明年初開始調整利率，將不利美國公債表現，因此看好收益率較高的信用債券吸引力。

林如惠指出，受惠各國疫苗施打進度推進，與主要央行維持低利率，全球經濟將持續擴張，對整體金融市場中期展望保持樂觀。但隨部分資產漲多，資金開始尋覓基期較低的商品，使得市場輪動快速，較難掌握主流趨勢。建議透過多重資產類型基金，讓專業投資團隊把關，抓住市場輪動的投資機會。