根據歷史經驗，5月至10月是多數股市的相對淡季，但越南股市往往能在震盪中異軍突起，統計過去10年的5月至10月，富時越南30指數平均漲幅為3.3%，勝率高達6成，相較其他新興市場股市動輒負報酬績效，越南股市表現確實相對亮眼。富邦越南(00885)ETF經理人楊貽甯表示，在越南市場三大投資亮點齊放下，將持續看好越南股市後市，建議投資人不妨以長線角度，定期定額投資布局。

楊貽甯分析，越南具備三大投資亮點，包括越南是中美貿易戰下轉單效益最大受惠者、勞動結構年輕化的人口紅利優勢，以及有望入主新興市場指數，資產重估價值浮現。在越南GDP組成結構中，民間消費占比近7成，目前越南人均GDP已突破3,000美元大關，人口紅利將是未來越南最大的競爭優勢，越南股市中長線的多頭行情才正要開始。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，今年散戶大軍的進駐，為越股牛市帶來燃料。根據究資料，越南股市原本就是散戶居多，比重高達7成。去年由於疫情爆發，央行將再融資利率（越南重要基準利率之一）降到歷史新低，加上房地產由於疫情關係流動性降低，吸引資金流往股市，散戶人數急增；2019年越南股市平均單月新開戶數是1.6萬，2020年平均為3.3萬，翻升了一倍，今年越股表現出色，散戶更受鼓舞，前5月累計的新增開戶數已超越2020年全年。

張晨瑋表示，越南經濟基本面仍相對穩健。越南上市企業今年獲利年增率預估約增長3成，而越股的本益比仍徘徊在五年均值附近，相較前波高點2018年時低，代表獲利增長好於股價反應，股價還有向上的空間，建議投資人可適時分批入場。