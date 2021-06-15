摩根大通（JPMorgan Chase ）董事長兼執行長戴蒙（Jamie Dimon）表示，他認為現在是「現金為王」的時期，基於通膨升高可能迫使聯準會提高利率的可能性，摩根大通正在「囤積」現金，而非將資金用於購買美國公債或進行其他投資。

以資產計，摩根大通為美國最大的銀行。戴蒙表示，摩根大通已經準備好從持續升高的利率中獲益，將購買收益更高的資產。戴蒙表示：「我們擁有大量現金和量能，而我們將非常有耐心，因為我認為通膨極可能不僅是暫時的現象」。

他表示：「如果你看到我們的資產負債表，我們坐擁5000億美元現金，實際上我們一直在囤積更多的現金，等待著在利率升高時進場投資的機會，我確實預期利率升高和通膨升溫，而我們已經為此做好了準備」。

通膨升高到底是不是在經濟解封下如原材料短缺或供應鏈問題所造成的暫時現象，亦或是通膨可能更為持久，已經成為市場熱議的話題，戴蒙也發表了自己的看法。

此前聯準會決策官員一再重申當前通膨急升只是一時的，但近來包括德銀和數家避險基金在內，越來越多人就聯準會忽略通膨威脅的後果提出警告。

周一摩根士丹利執行長戈曼（James Gorman）在接受媒體訪問時表示，他也認為通膨升高的情勢可能持續下去，聯準會可能被迫提前升息。