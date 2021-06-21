台股6月18日全體上市公司總市值為52兆9814.32億元，較前周五（11日）總市值增加3201.80億元，周增幅為0.61％。康和投顧預期本周指數將在17000～17500點區間震盪，本周看好八大題材類股，包含：晶圓代工股、IC設計股、封測股、汽車股、成衣股、ABF股、PCB材料股、散裝航運股等。

康和投顧分析指出，彙整近期三項國內外利多因素，包含：

1.聯準會會議記針對通膨的部分，重申高通膨僅為短暫的現象，緩解市場對於通膨快速上升的擔憂。

2.美國兩黨參議員組成的小組6/17提議，研擬為半導體產業投資提供高達25％的稅收減免。針對半導體的優惠方案若能通過，將有利台積電等台灣半導體產業鏈。

3.台灣央行第二季理監事會議宣布維持利率不變，重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率分別維持1.125％、1.5％和3.375％，仍處在歷史最低水平，低利率的寬鬆環境為股市持續注入活水。