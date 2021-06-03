日本首相菅義偉2日宣布，預計6月下旬將提供3千萬劑疫苗給COVAX和台灣，民進黨立委高嘉瑜表示，這一波波的疫苗捐贈熱潮中，最快且最有可能成真的就是日本AZ疫苗，且台日友好是長期深入，是台灣跟日本民眾心中最真摯的情誼，「這時候，我們就等待並懷抱著希望吧！」

菅義偉在日本與疫苗全球取得機制（COVAX）共同主辦的線上疫苗高峰會議中表示，日本已決定，將經由COVAX等途徑，向其他國家和地區提供在日本製造的3000萬劑疫苗。《每日新聞》引述日本政府官員指出，因台灣對日本政府表示「希望於6月中旬以後取得疫苗」，因此正按照此規劃協調相關作業進行，但未提及提供的疫苗數量，報導也提到，雖然也有人提議透過COVAX，但日本目前預計直接向台灣提供。

高嘉瑜今在臉書表示，最近許多捐贈疫苗的消息傳來，不管真假，每一個都令人期待與感激，但懷抱希望，卻又因落空而失望總是在疫情中更令人沮喪。她認為，這一波波的疫苗捐贈熱潮中，最快且最有可能成真的就是日本AZ疫苗。

日本將提供台灣AZ疫苗。（示意圖／路透社）

在台灣傳出疫情的第一時間，高嘉瑜指出，日本就很積極且主動的釋出要幫助台灣的消息，日本要幫助台灣的熱情是從民間到政界都熱烈討論，主因雖說是311大地震時台灣給予的援助，「但台日友好是長期深入台灣跟日本國民的心中，最真摯的情誼。」

高嘉瑜說，日本對台灣有極大的善意，雖然有一些問題尚待解決，還有時程上是否來得及在6月送抵台灣，但能感受到日本的誠意跟態度，也相信台灣有許多人正在努力幫台灣取得疫苗，解決燃眉之急。

(中時新聞網)