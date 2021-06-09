為何不向日本買疫苗？謝長廷：時間會拉很長。取自謝長廷臉書

日本捐贈124萬劑疫苗給台灣，外界質疑政府為什麼不買？駐日代表謝長廷今天解釋，現在疫苗是賣方市場，要買的人很多，依法必須比價競價，而且須要公告，投標等程序，時間會拉很長，而贈與是人道救急，可以迅速提供。

謝長廷在臉書發文表示，日本捐贈疫苗給台灣後，有很多人質疑說為什麼不用買的，台灣又不是沒有錢，甚至立法院有委員要求是否挪用已訂其他疫苗契約的預算，向日本購買？也有人問他的意見。他不方便就個案或日本的事情評論。

不過他說，如不講具體國家，就以有疫苗的A國和需要疫苗的T國來說明。其實取得疫苗的方式當然很多，例如贈與、借用、代工或購買都是可能形式，假設T國要向A國取得疫苗，以購買方式看起來量可以多，但是對A國來講，其實牽涉很多複雜問題。

他說，既然要賣，別國也可以買，現在疫苗是賣方市場，要買的人很多，依法必須比價競價，而且須要公告，投標等程序，時間會拉很長，程序會更複雜，結果也不一定T國會得標。而贈與是人道救急，可以迅速提供，數量由A國決定，而且受贈人T國也不會說三道四，引起反效果，「相信日本對各種方法都有過深入分析與評估」。

(中時 )