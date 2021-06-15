南投縣75歲以上老人施打疫苗，採預約方式，卻因電話打不通引發民怨；南投縣長林明溱為此道歉，並表示未來將運用村里系統造冊通知，年長優先、分齡施打，並提供長照失能及身心障礙者接送服務，便利注射疫苗。

南投縣75歲以上長輩16日施打疫苗，15日早上9點開始受理預約，然而，電話打不通、網路卡卡，許多民眾動員全家打電話，打了1個多小時，電話終於通了，疫苗預約卻額滿截止了，讓民眾氣結，怨聲載道。

林明溱15日下午到竹山鎮視察疫苗接種站表示，中央配撥疫苗僧多粥少，為了加速完成75歲以上老人疫苗施打，採用電話預約，造成縣民不便，他深感抱歉，也希望中央盡速配發足夠的疫苗。

林明溱並再次向中央喊話，強調南投縣政府積極爭取買最好的疫苗，6.4億元都準備好了，希望買到80萬劑輝瑞疫苗供鄉親施打，但是中央就是還沒開放，民眾等不到足夠的疫苗，他也很著急，只要南投買的疫苗到位，中央買到更多疫苗，目前的問題便可迎刃而解。

衛生局長黃昭郎說，日本政府捐贈我國的AZ疫苗，將於縣內49處合約接種醫療院所施打，為避免人潮聚集，接種站設有報到區、掛號區、評估區、注射區及休息區，以大型立牌及不同顏色標示，並採一站服務到底方式（長者不動，工作人員移動），每站設5條接種線，每條線配置1位醫師、2位護理人員，長者入座後由醫師評估後接種。接種完畢後，由工作人員發放注意事項並說明，讓長者休息至少15分鐘後，即可返家。15日完成電話預約的長輩，16日務必攜帶健保卡、身分證，準時前往合約醫療機構接種疫苗。

南投縣5大鄉鎮新冠肺炎注射站，包括南投市漳興國小，南投市復興路669號；草屯鎮旭光高中，草屯鎮中正路568-23號；埔里鎮立綜合球場，埔里鎮六合路228號；竹山鎮雲林國小，竹山鎮大明路666號；名間鄉名間國小，名間鄉彰南路220號。