台東縣第2波6400劑疫苗將從23日開始施打，並於今明兩天開放電話預約，台東市衛生所準備了9線電話，今天早上電話就響不停，一度出現塞車，一直到10點多才趨緩，全縣到今天日中午有57％完成預約，縣長饒慶鈴認為並沒有明顯緩打情況。

台東縣第2波AZ疫苗21日起兩天開放預約，人口最多的台東市衛生所早上7點多就電話鈴聲大響，8點半上班，線路大塞車，9線電話接到手軟，但是到了10點多就比較紓緩，首日就有8成完成預約，還有120個名額，另外也有民眾詢問莫德納疫苗何時可以施打。

台東縣政府統計，首日預約，長濱、海端、金峰和大武4鄉已額滿，台東市、成功鎮和延平鄉都達7成，僅綠島15％、蘭嶼21％較低，半天整體預約有57％，饒慶鈴說，緩打的情況看來並沒有特別明顯，台東長者打完AZ疫苗的狀況是相對好的 。

饒慶鈴也呼籲中央，下批莫德納應全面開放給孕婦施打，縣府已開始造冊，不論是否設籍台東，也希望疫苗施打可擴大到第7類維持社會運作如果菜、肉品市場等人員；至於中央要求上傳幼兒園教職人員名單，她認為教學不分國中小，希望讓所有教職員能夠在8月底開學前打完疫苗。

饒慶鈴指出，台東已持續第11天零確診，快篩2842次也都是陰性，至於外界有台東防疫警戒降級的聲音，及希望擴大施打疫苗對象，屬中央職權，縣府無法決定。

她也感謝美日捐贈疫苗，並提醒這次沒機會預約的鄉親，請稍安勿燥，相信中央很快就會撥補更多的疫苗到台東。