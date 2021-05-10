台中市男子阿全（化名）缺錢花用，看準學弟阿翰（化名）想脫單，謊稱幫忙介紹女友，卻一人分飾兩角，盜圖假扮正妹與學弟用LINE談情，並以存結婚基金為理由，前後取得2萬9千元，純情阿翰給了錢卻始終見不到女友廬山真面目，驚覺可能受騙報案。台中地院審理，依詐欺取財罪判阿全3月徒刑，得易科罰金9萬元，緩刑2年。全案可上訴。

根據判決書，阿全與阿翰是大學學長與學弟關係，去年5月，阿全假意稱可介紹女友給阿翰，實際卻用自己的手機門號申請 1個暱稱「小柔」的LINE帳號，放上網路抓的美女大頭貼，與阿翰談情說愛，進而用存錢當結婚基金為藉口，請阿翰將錢交給阿全轉匯給她，被愛沖昏頭的阿翰，分三次傻傻交給學長9000元、5000元和1萬5000元。

不過情也談了、錢也給了，阿翰卻始終見不著小柔一面，終於發現可能被騙，立即報警處理。警方從阿全住處查扣2支手機和一台個人電腦，查出他一人分飾兩角騙學弟錢。

台中地院審理認為阿全罪證確鑿，依詐欺罪判阿全3月徒刑，得易科罰金9萬元，緩刑2年。仍可上訴。

(中時新聞網)