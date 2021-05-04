基隆市一名男子祖傳戒指掉入水溝，警方用通槍條取回。（基隆市警局提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市前天有一名男子慌張的跑到派出所報警，指自己祖傳三代的戒指不慎掉入水溝，第二分局信義派出員警得知後，立即趕往現場，發現水溝太深無法取出，但臨時想起通槍條，果真順利將戒指勾出。

據了解，約莫中午時段，男子先是在信義市場購物，採購結束欲牽車返家時，戴在手上祖傳戒指不慎脫落掉入一旁水溝，男子不斷在地上查看，因水溝蓋厚重，無法自行取出，著急的跑到附近派出所求助。

第二分局信義派出接獲通報，立即派員到場協助，所長徐紹文了解概況後，也前往該處找尋，警方一同合力將水溝蓋抬起後，並趴在地上往內部查看，發現戒指卡在水溝深處，因深度達一公尺多，無法徒手取出，一行人在懊惱該如何是好時，所長突想起，或許能使用通槍條試試，立即請派出所同仁送至現場。

所長拿著通槍條小心翼翼的在洞口嘗試，最後順利將戒指從水溝內勾出，男子順利取回祖傳戒指後，不斷感謝警方積極協助。

(中時 )