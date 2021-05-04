基隆市前天有一名男子慌張的跑到派出所報警，指自己祖傳三代的戒指不慎掉入水溝，第二分局信義派出員警得知後，立即趕往現場，發現水溝太深無法取出，但臨時想起通槍條，果真順利將戒指勾出。
據了解，約莫中午時段，男子先是在信義市場購物，採購結束欲牽車返家時，戴在手上祖傳戒指不慎脫落掉入一旁水溝，男子不斷在地上查看，因水溝蓋厚重，無法自行取出，著急的跑到附近派出所求助。
第二分局信義派出接獲通報，立即派員到場協助，所長徐紹文了解概況後，也前往該處找尋，警方一同合力將水溝蓋抬起後，並趴在地上往內部查看，發現戒指卡在水溝深處，因深度達一公尺多，無法徒手取出，一行人在懊惱該如何是好時，所長突想起，或許能使用通槍條試試，立即請派出所同仁送至現場。
所長拿著通槍條小心翼翼的在洞口嘗試，最後順利將戒指從水溝內勾出，男子順利取回祖傳戒指後，不斷感謝警方積極協助。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。