龍潭分局中興派出所警員邱春松及謝明展等2員，近日下午擔服巡邏勤務，行經龍潭區福龍路段時，忽見1名路旁民眾神情緊張的向警車揮手求助，表示有老人掉落田間，經員警停車趨前了解，發現是1名身障老翁因騎乘電動輔助車不慎摔落路旁2米高的水田裡，員警當下發現老翁面朝下趴在泥濘水裡，如不即刻拉起恐生危險，員警立即跳進田裡將老翁先行扶起，並通知消防救護到場協助送醫，及時挽回老翁寶貴生命。

警員發現老翁跌落在道路旁稻田裡，全身泥濘且不斷的呻吟，員警2人見狀毫不猶豫就跳下2米深的水田裡，但見老翁臉色蒼白，身體疑有脫水不適情形，便先攙扶起老翁提供茶水解渴後，再將老翁臉上及身上的泥巴清理洗滌乾淨，老翁表示是因為電動輔助車的踏板掉落於水溝中，想要停下車撿拾時不慎摔落水田裡，因本身又行動不便，自己無法爬起，才造成此次意外。

經了解，老翁身體有多處挫傷，身體頗為虛弱，驚魂未定地言語呢喃，在邱員細心照料安撫情緒後，81歲的陳姓老翁才慢慢地從身上拿出身心障礙手冊，而謝員則立即通報救護車到場協助救護送醫，另一方面急忙跑回巡邏車上拿取礦泉水給予補充水分，警方事後隨著救護車護送至醫院，經送醫診療後幸虧只是皮外傷，傷勢並無大礙，等待聯絡家屬到場確定後，警方事後並協助將老翁之電動輔助車牽回其住所。

家屬事後表示在這麼熱的天氣，老翁一個人倒臥在路旁泥濘的田裡，又是臉部朝下在水裡，沒有人能協助他送醫，幸有員警的即刻救援，感謝警方積極協助及妥善照顧，老翁得以平安無恙，否則後果不堪設想，而醫院醫療人員及就醫民眾看到警方與家屬對話，對於人民保母的警察積極熱心協助，紛紛讚許著警察為民服務之舉，有效型塑警察優良形象。

(中時 )