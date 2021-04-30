新北市三峽分局警員26日深夜在巡邏中，發現一名老翁獨自走在路中，立刻下車詢問老翁是否需要協助，但發現老翁說不出住家地址，似乎有失智現象，於是透過人臉辨識系統查詢，果然查出老翁身分，且發現是獨居老人，於是陪同順利將他載回家中。

失智老翁暗夜獨走路中，三峽熱心警用人臉辨識系統助返家。

根據警方表示，4月26日晚上23時50分許，警員劉思維於巡邏返回駐地途中，見一名老翁低頭行走於馬路中間，劉員遂趨前查看，經了解該名老翁有些微失智，且視力不佳，無法正確提供居住地，且該處位置為路中，劉員深怕有發生事故之風險，故先將該名老翁帶返駐地。

失智老翁暗夜獨走路中 熱心警用人臉辨識系統助返家

返回駐地後劉員經人臉辨識系統查到該名65歲李姓老翁資料，查出他居住地在為三峽區介壽路一段，但因李姓老翁為獨居老人，而劉員深怕夜深老翁獨自行走危險，且發現老翁時，其行走方向與住家係反方向，劉員遂將老翁安全送返住家。

三峽分局呼籲民眾，家中有高齡長輩或患有失智問題的老人家除了留意其行蹤外，也可以向各區公所社會局申請愛心手鍊隨時佩戴，方便萬一走失時顺利聯絡到家人，安全回家。

(中時新聞網)