泰山公有市場大樓外風雨走廊工程近期完工，提供民眾遮風避雨的候車環境，未料28日碰上大雨，風雨走廊屋頂不斷漏水引發民怨，民眾po上臉書社團，群眾紛紛留言「工程品質低落」，新北市議員陳明義28日緊急前往會勘，泰山區公所表示，已要求施工廠商10日內改善。

泰山公有市場外行經多條公車路線，然而候車處無設置座椅，且常有陽光直射，造成民眾無法久候，新北市議員陳明義去年7月會勘，交通局研擬從市場一樓的頂蓋型廣場為延伸設置風雨走廊候車亭，另將會退縮人行道寬度，細節、規畫設計交由泰山區公所負責。

泰山公有市場外風雨走廊今年初開始施工，近期完工，28日碰上鋒面雨來襲，風雨走廊竟多處漏水，地面也有多處積水，民眾上下車時，分不清是被屋頂積水，還是雨水淋成落湯雞，民眾po文和影片至臉書社團「ㄨㄚ是泰山人」表示，「外面下大雨、裡面下小雨，請問有誰能處理？」，民眾紛紛留言「工程品質低落」、「這家廠商做這樣很不OK」等。

市議員陳明義表示，他收到民眾通報後立刻趕往現場，目前工程仍在驗收階段，仍可以再向廠商要求做補救，經他觀察，風雨走廊大約有5處屋頂連接點沒做好才造成漏水，屋頂斜率也有問題造成積水，地面也應增設截水溝，解決積水問題。

泰山區公所表示，風雨走廊費用約230萬元，今年1月29日動工，工期約75天，公所接獲漏水訊息後，第一時間通知施工單位前往，初步調查為邊條接合處未確實縫合，廠商表示，將於10日內改善完成，如遇雨則順延；泰山區長林慶豐強調，將要求廠商在最短時間內完成，還給民眾舒適的候車環境。

(中時 )